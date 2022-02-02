2-2- 2022.. إليكم ما يعني هذا التاريخ المميز

نعيش اليوم ما يطلق عليه آخر تسلسل 222 من القرن، وهو يوم 2 شباط 2022، وفي علم الأرقام غالبًا ما يشار إلى التسلسل 222 من الأرقام على أنه أرقام الملاك، في حين يشير الرقم 22 في علم الأرقام أيضًا إلى الازدواجية والمشاركة والعلاقات العاطفية والتوازن. ووفقًا لموقع "stylecaster" فإنه تتمحور الدروس الأساسية عند التعامل مع الرقم 2 بشكل عام حول التسوية والقبول والرحمة والتعاون والانسجام.

وعندما يكون الرقم 2 في تسلسل كما هو الحال في 222 فإن هذه الطاقة تكون مشحونة للغاية. وهناك دعوة للتعامل مع الحياة بمزيد من التعاطف والسعي إلى توازن أفضل والعمل بشكل تعاوني مع الآخرين والسعى إلى تحقيق الانسجام، ويتزامن هذا التاريخ مع أن الشهر الجديد، شهر شباط، بدأ مع قمر جديد يقع في برج الدلو مما يبشر بطاقة من بدايات وتغييرات جديدة.

طاقة الحب

أما موقع "يور تانغو" الأميركي فيشير إلى أن في هذا اليوم هناك قدر هائل من طاقة الحب المتوازن، سواء لأنفسنا أو للآخرين في حياتنا، وسنكون على موعد مع حدث فلكي فريد من نوعه لأن نبتون سيقع عند 22 درجة في برج الحوت، وهو الموقع الذي لم يكن فيه منذ أكثر من 200 عام.

ويعتبر هذا اليوم من أيام البناء الرئيسية المهمة لأنه يساعدنا على الشعور بمزيد من الإيجابية والثقة ويرتبط بالإجراءات والخيارات المهمة التي تؤثر على باقي حياتنا، وهذا اليوم أيضًا فرصة كبيرة لنتعلم من أخطائنا ونصبح أشخاصًا أفضل وهو فرصة لتغيير حياتنا للأفضل.