"بطريقة لا تخطر على بال احد"....امرأة تخبئ 40 ألف يورو بين صفحات كتب!

عثرت سلطات الجمارك الألمانية على نحو 40 ألف يورو نقداً، وعملات ذهبية، في أمتعة راكبة في مطار كارلسروه/ بادن-بادن.وأعلن مكتب الجمارك الرئيس في كارلسروه، أمس، أن الراكبة (46 عاماً)، قد خبأت إجمالاً 40 ألفاً و700 فرنك سويسري (39 ألف يورو)، بين صفحات بعض الكتب، كما خبأت عملات ذهبية بقيمة 6300 يورو في عبوات مناديل. وبدأت السلطات تحقيقات ضد المرأة، التي كانت تريد السفر إلى تركيا.إضافة إلى ذلك، فرضت السلطات غرامة بقيمة 11 ألفاً و800 يورو على المرأة، وذلك لمخالفتها الالتزام بالإبلاغ عن حيازتها أوراقاً نقدية وعملات معدنية تزيد قيمتها على 10 آلاف يورو عند الدخول إلى ألمانيا أو مغادرتها.