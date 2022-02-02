منوعات

"بطريقة لا تخطر على بال احد"....امرأة تخبئ 40 ألف يورو بين صفحات كتب!

Lebanon 24
02-02-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-913942-637793833303386949.jpg
Doc-P-913942-637793833303386949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثرت سلطات الجمارك الألمانية على نحو 40 ألف يورو نقداً، وعملات ذهبية، في أمتعة راكبة في مطار كارلسروه/ بادن-بادن.

وأعلن مكتب الجمارك الرئيس في كارلسروه، أمس، أن الراكبة (46 عاماً)، قد خبأت إجمالاً 40 ألفاً و700 فرنك سويسري (39 ألف يورو)، بين صفحات بعض الكتب، كما خبأت عملات ذهبية بقيمة 6300 يورو في عبوات مناديل. وبدأت السلطات تحقيقات ضد المرأة، التي كانت تريد السفر إلى تركيا.

إضافة إلى ذلك، فرضت السلطات غرامة بقيمة 11 ألفاً و800 يورو على المرأة، وذلك لمخالفتها الالتزام بالإبلاغ عن حيازتها أوراقاً نقدية وعملات معدنية تزيد قيمتها على 10 آلاف يورو عند الدخول إلى ألمانيا أو مغادرتها.
المصدر: الامارات اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:00 | 2022-02-02
07:00 | 2022-02-02
06:21 | 2022-02-02
05:00 | 2022-02-02
04:28 | 2022-02-02
04:00 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website