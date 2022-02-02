رغم شجاعتهم.. مواليد هذه الأبراج يكرهون الأمور المخيفة

تختلف طباع الناس وفق أبراجهم، واليكم 4 أبراج لا يحبون الأشياء المخيفة، حسب ما نشره موقع «pinkvilla».



أي شيء يتضمن دمًا أو أشباح أو مخاوف من السقوط، يمثل عائقًا كبيرًا بالنسبة لمواليد برج الحوت.



وحسب المنشور، يُعتبر موالد برج الحوت ضعاف القلب للغاية، ولا يستطيعون رؤية العنف بأي شكل من الأشكال. فهم عشاق السلام ويفضلون تجنب المواقف، التي قد توحي بخلاف ذلك. هذا هو السبب في أنهم يكرهون الأشياء المخيفة من صميم قلوبهم.



- برج الأسد

هؤلاء الباحثون عن الاهتمام لديهم كراهية شديدة للأشياء المخيفة. إنهم يؤمنون بأن الوقاية خير من العلاج. ولهذا، لن تراهم أبدًا يستكشفون أماكن مسكونة أو يشاهدون أفلام الرعب.



وتمنح قصص الأشباح مواليد برج الأسد الكوابيس، حتى يفضلون تجنب مثل هذه الأحاديث. إنهم أناس شجعان بخلاف ذلك، لكن التعامل مع الأشياء المخيفة ليس فنجان الشاي الخاص بهم. -برج الحوتأي شيء يتضمن دمًا أو أشباح أو مخاوف من السقوط، يمثل عائقًا كبيرًا بالنسبة لمواليد برج الحوت.وحسب المنشور، يُعتبر موالد برج الحوت ضعاف القلب للغاية، ولا يستطيعون رؤية العنف بأي شكل من الأشكال. فهم عشاق السلام ويفضلون تجنب المواقف، التي قد توحي بخلاف ذلك. هذا هو السبب في أنهم يكرهون الأشياء المخيفة من صميم قلوبهم.- برج الأسدهؤلاء الباحثون عن الاهتمام لديهم كراهية شديدة للأشياء المخيفة. إنهم يؤمنون بأن الوقاية خير من العلاج. ولهذا، لن تراهم أبدًا يستكشفون أماكن مسكونة أو يشاهدون أفلام الرعب.وتمنح قصص الأشباح مواليد برج الأسد الكوابيس، حتى يفضلون تجنب مثل هذه الأحاديث. إنهم أناس شجعان بخلاف ذلك، لكن التعامل مع الأشياء المخيفة ليس فنجان الشاي الخاص بهم.

- برج العذراء

يمكن وصف برج العذراء بالجبناء، عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الأشياء المخيفة.



سيكون هؤلاء، حسب المنشور، هم أول من يغادرون الغرفة إذا بدأت في سرد قصة تتضمن أشباح وأشياء خارقة للطبيعة.



سواء كان ذلك من تجاربهم السابقة أو نتيجة لخيالهم، فمواليد برج العذراء خائفون للغاية من الأشياء المسكونة ويكرهونها إلى حد كبير.



- برج القوس

يكره مواليد برج القوس أيضًا الأشياء المخيفة. فلا تجذب الأفلام المسكونة انتباههم أبدًا ويفضلون الاستلقاء على السرير طوال اليوم بدلاً من مشاهدة فيلم رعب.



بالنسبة لهم، الأمر كله يتعلق بسلامهم العقلي الذي لا تستطيع الأشياء المخيفة بالطبع أن تمنحه أبدًا. ومن ثم، فإن مواليد برج القوس يفضلون الابتعاد عن الأشياء التي قد تسبب قشعريرة.