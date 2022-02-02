في شهر عيد الحب... اليكم توقعات كارمن شماس العاطفية للابراج

ما هي الأحداث والمفاجآت التي تنتظرك في شهر شباط 2022، وكيف ستكون الأجواء على الصعيد العاطفي؟ تابعي توقعات خبيرة الأبراج وعالمة الفلك كارمن شماس لشهر شباط 2022 للأبراج.برج الحمليتميز الأسبوع هذا بوجود قمراً جديداً في بدايته ويلتقي مع الشمس في برج الدلو وهو بالنسبة لك المنزل الحادي عشر، أي منزل الصداقات ما يعني أنّ الأسبوع هذا قد يكشف عن ظهور مصدر داعم لك. تمر بفترة بطيئة ومن ثم تنفرج الأمور بشكل مهم جداً.برج الثوريتميز الأسبوع هذا بوجود قمراً جديداً في برج الدلو، المنزل العاشر بالنسبة لك، وإحتمال أن يحمل لك مسؤولية كبيرة وحدثاً مهماً جداً وفرصاً مهمة جداً. قد تكون الفترة هذه ضاغطة.برج الجوزاءيُعد الأسبوع هذا جيد جداً ومثمر ويحمل الكثير من الأمور الإيجابية والهدايا والمفاجآت السارة. يبدأ الأسبوع بقمر جديد في برج الدلو يوم الثلثاء، ويتخلل الفترة هذه بعض التسهيلات والخطوات الإيجابية الممتازة، وتكون الفترة مناسبة للنجاح والتألق وتُعد أفضل وأجمل فترة على الصعيد العاطفي والإجتماعي والصداقة.برج السرطانيبدأ الأسبوع هذا مع قمر جديد في برج الدلو يوم الثلثاء ويلتقي مع الشمس، في منزل الثامن، وتكون التأثيرات جيدة جداً. وتكون بداية الأسبوع جيدة وتتحسن المعنويات وتكون قوية مع تأثير القمر الجديد الذي يدفعك للبحث وللإنطلاق ولتقوية علاقة أو تفسير لقضية قانونية، وتستمر هذه الأجواء في يومي الثلثاء والأربعاء.برج الأسديُعتبر الأسبوع هذا مهماً جداً بسبب القمر الجديد في برج الدلو يوم الثلثاء، في موقع معاكس لبرجك وقد يكون إيجابياً أو سلبياً إذا لم تُحسن التصرف أو إذا لم تتفاعل مع القمر الجديد.برج العذراءمع إنتقال القمر إلى برج الحوت وهو البرج المعاكس لك، يحمل معه بعض الضغوطات التي قد تسبب لك بعض الخلافات مع الآخرين، وقد تكون الأجواء مليئة بالمسؤوليات. تشعر يوم الجمعة بالإرتياح مع إنتقال القمر إلى برج الحمل وتكون الفترة جيدة وتعمل على تنظيم وترتيب الأمور والتحضيرات.برج الميزانينتظرك مفاجأة جميلة أو خبراً ساراً في الفترة هذه. تكون الفترة الواقعة بين الأربعاء والجمعة مليئة بضغوطات العمل مع وجود القمر في برج الحوت. ومع إنتقال القمر إلى برج الحمل وهو البرج المعاكس لك في نهاية الأسبوع، فهناك إحتمال لأجواء من الإنزعاج والإستياء والضغوطات.برج العقربمع إنتقال القمر إلى برج الحوت وهو صديق لبرجك، تكون الفترة ممتازة وتحمل الأخبار السارة والترابط والتعاطف مع الآخرين. أما نهاية الأسبوع فتكون طويلة ومليئة بالعمل مع إنتقال القمر إلى برج الحمل، وتكون مثمرة جداً. ويكون مواليد ٣٠ و٣١ أكتوبر هم الأكثر حظاً.برج القوسينتقل القمر إلى برج الحوت يوم الأربعاء ويبقى حتى يوم الجمعة فتكون الفترة هذه جميلة جداً وقد يكون لديك الفرصة لحسين علاقاتك مع من حولك أو حدثاً أو إحتفالاً في حياتك الشخصية. وتكون نهاية الأسبوع هي الفترة الأجمل وممتازة جداً وتكون التأثيرات رائعة جداً. برج الجديبرج الجديمع نهاية الأسبوع ينتقل القمر إلى برج الحمل فتكون الفترة مريحة وهادئة. وتكون مواليد ٢ و٣ يناير هم الأكثر حظاً في الأسبوع هذا.برج الدلوحاول أن تكون واعياً وحكيماً في قراراتك. أما نهاية الأسبوع ومع إنتقال القمر إلى برج الحمل تكثر النشاطات والمفاجآت السارة واللقاءات الملفتة للنظر.برج الحوتمن حسن حظك سيكون القمر في برجك في الأسبوع هذا، مما سيحسن الأمور ويسمح لك بالقيام والبدء في أمور ترغب بها. تكون الفترة حلوة وهادئة مع وجود القمر في برج الدلو وتستمر حتى يوم الأربعاء. استفد من وقتك ولا تتسرع في قرارتك وابتعد عن المشاكل وفكر في نفسك وأعيد تقييم للأمور.