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دجاجة تائهة أم جاسوسة؟

Lebanon 24
02-02-2022 | 10:00
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كشفت جمعية "الرفق بالحيوان" في مقاطعة أرلنغتون بولاية فرجينيا الأمريكية، أنها تدخلت لسحب دجاجة كانت تحوم حول المنطقة الأمنية في البنتاغون أحد أكثر المباني تحصينا في العالم.

هل تاهت أم هي جاسوسة!.. دجاجة تحاول التسلل إلى البنتاغون"ويلو" ساكن البيت الأبيض الجديد (صور)
وأوضحت جمعية "Animal Welfare League of Arlington" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها استدعت موظفين لديها للاهتمام بالدجاجة وإعادتها إلى القن.

وأوردت صحيفة "Military Times" المتخصصة في الشؤون العسكرية خبر الدجاجة، وسألت ساخرة: "هل تاهت الدجاجة ببساطة لدى محاولتها عبور الشارع؟ أم هي جاسوسة كانت تقوم بمهمة لسرقة أسرار الدولة؟ حتى اللحظة لم تفتح منقارها" للإجابة عن هذه الأسئلة.

(Military Times) 
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