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أنجبت توأمها على متن مروحية إسعاف... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-02-2022 | 12:00
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أنجبت روسية من جمهورية أودمورتيا مولودين توأم على متن مروحية إسعاف نقلتها إلى المستشفى. وقد أطلق الأبوان على ابنيهما اسمي (ألكسندر وأوليغ) نسبة إلى طياري المروحية.

فقد أنجبت روسية من جمهورية أودمورتيا ولديْن على متن مروحية الإسعاف "أنسات"  وهي في طريقها إلى مستشفى بعاصمة الجمهورية مدينة إيجيفسك. أفاد بذلك المكتب الصحفي لشركة " أنظمة المروحيات الروسية".

حدث كل ذلك في 29 يناير الماضي، عندما بدأت امراة حامل  أثناء الرحلة الجوية إلى المستشفى على متن مروحية الإسعاف تعاني من تقلصات، وتطورت الأوضاع بسرعة، لذلك اضطر فريق من الأطباء من المركز الجمهوري للرعاية الطبية الطارئة إلى تقديم مساعدة الولادة في الجو. وبالنتيجة رأى الولدان النور. وقرر الأبوان إطلاق اسمي (ألكسندر وأوليغ) عليهما نسبة إلى طياري المروحية.

( لايف) 
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