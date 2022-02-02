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برق يمتد لـ8 آلاف كيلومتر... اليكم كيف بدا

Lebanon 24
02-02-2022 | 14:00
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امتد وميض برق لقرابة 500 ميل (800 كيلومتر) عبر ثلاث ولايات أمريكية، ليسجل رقما قياسيا عالميا غير مسبوق.

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن الوميض امتد لمسافة 477.2 ميلا (768 كيلومترا) عبر تكساس، ولويزيانا، وميسيسيبي، في أبريل عام 2020. وتم تحطيم الرقم القياسي القديم المسجل عام 2018 في البرازيل، والبالغ 709 كيلومترات.

وعام 2020 أيضا، استمر وميض برق فوق أوروغواي وشمال الأرجنتين 17.1 ثانية، متجاوزا الرقم القياسي القديم البالغ 16.7 ثانية.

وقال راندال سيرفيني، الأستاذ بجامعة ولاية أريزونا، ورئيس قسم السجلات في منظمة الأرصاد الجوية، إن وميض البرق لا يمتد في المعتاد لأكثر من عشرة أميال، ويستمر أقل من ثانية، مضيفا: "الوميضان اللذان سجلا مؤخرا استثنائيان تماما".

وأوضح أن كليهما انتقل من سحابة إلى سحابة على ارتفاع عدة آلاف من الأقدام فوق الأرض، لذلك لم يتسببا في أي خطر.

ورصدت سرعة الوميض والمسافة التي قطعها بفضل تقنية التتبع الموجودة في أقمار اصطناعية متخصصة بالرصد.

( AP) 
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