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حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي... وهذا ما حصل!

Lebanon 24
02-02-2022 | 06:21
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أعلن الأمن السعودي، اليوم الأربعاء، القبض على سوداني حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي في مدينة بريدة.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية السودانية، لإتلافه جهاز صراف آلي لأحد المصارف في مدينة بريدة باستخدام منشار كهربائي بغرض السرقة.

وأشار المتحدث إلى أنه "تم إيقاف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة".
المصدر: روسيا اليوم
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