جريمة قتل على مرأى من المارّة (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على قاتل أطلق ست رصاصات وسط العاصمة دمشق وقتل شابا وحاول الفرار.



وقالت الداخلية إن دورية من قسم شرطة المرجة توجهت إلى مكان قرب جسر "فكتوريا" وسط دمشق، بعد سماع صوت إطلاق نار.

وأضافت أن الدورية وجدت الشاب (محمد. م) مقتولا بعد إصابته بعدة عيارات نارية، وأنها قبضت على القاتل (عبد الله . ن) أثناء محاولته الفرار.



المعلومات الأولية حسب الداخلية تشير إلى أن القاتل اعترف بإطلاق 6 عيارات من مسدسه الحربي على المغدور، وقال إن دافعه هو الثأر لمقتل شقيقه الذي قتل عام 2014.



وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة.