منوعات

جريمة قتل على مرأى من المارّة (فيديو)

Lebanon 24
02-02-2022 | 14:03
A-
A+
Doc-P-914215-637794327744930299.jpg
Doc-P-914215-637794327744930299.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على قاتل أطلق ست رصاصات وسط العاصمة دمشق وقتل شابا وحاول الفرار.

وقالت الداخلية إن دورية من قسم شرطة المرجة توجهت إلى مكان قرب جسر "فكتوريا" وسط دمشق، بعد سماع صوت إطلاق نار.
 
وأضافت أن الدورية وجدت الشاب (محمد. م) مقتولا بعد إصابته بعدة عيارات نارية، وأنها قبضت على القاتل (عبد الله . ن) أثناء محاولته الفرار.

المعلومات الأولية حسب الداخلية تشير إلى أن القاتل اعترف بإطلاق 6 عيارات من مسدسه الحربي على المغدور، وقال إن دافعه هو الثأر لمقتل شقيقه الذي قتل عام 2014.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:03 | 2022-02-02
15:00 | 2022-02-02
14:16 | 2022-02-02
14:07 | 2022-02-02
14:00 | 2022-02-02
12:00 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website