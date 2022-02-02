منوعات

دكتور جامعي ينقذ طالبتين من حادثة مفاجئة... ما هي؟

Lebanon 24
02-02-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-914233-637794360826495035.jpg
Doc-P-914233-637794360826495035.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت طالبتان بكلية الطب البيطري في جامعة المنيا من حضور الامتحان بعد استغاثتهما بإدارة الكلية جراء عدم تمكنهما من فتح باب السكن قبل دقائق من تدخل أستاذ بالجامعة باللحظات الأخيرة.

وروت نوران طارق، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلاج الطبيعي قائلة إنها تستأجر مسكنا هي وزميلتها آلاء صابر بالكلية نفسها بحكم أنهما مغتربتان: "إحنا من مركز ملوي وموجودين في سكن خارجي قريب من الجامعة ولحظة نزولنا من السكن عشان نأدي لقينا الباب مش عايز يفتح".

وأضافت الطالبة في تصريح لصحيفة "الوطن"، أنها فقدت الأمل في اللحاق بامتحانها بسبب عدم تمكنها من فتح باب السكن: "كان فاضل 5 دقايق على امتحاني في مادة البكتيريا وزميلتي مادة الجراحة لكن صاحبة البيت قفلت الباب والنسخة اللي معانا مش بتفتح لأنها سايبة النسخة بتاعتها في الباب وكنا بنخبط لكن في التوقيت ده محدش كان سامعنا".

وأردفت أنها "انهمرت في البكاء هي وصديقتها قبل أن تتواصلا مع إدارة الجامعة وفقدتا الأمل في تأدية الامتحان الذي كان مقرر له الساعة العاشرة والنصف صباحا "اضطرينا نتواصل مع الدكتور معتز عبد الرحمن عميد الكلية وقالنا متخافوش وبعدها لقينا دكتور صفوت بيكلمنا وتدخل في اللحظة الأخيرة وكنا بنعيط لكن في الآخر وصلنا بفضل إدارة الجامعة وأدينا الامتحان".

وأوضح أستاذ التشريح ووكيل شؤون التعليم والطلاب بالكلية صفوت علي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن "الطالبتين أثناء ذهابهما للامتحان صباحا في حوالي العاشرة والنصف وجدتا أن باب المبنى السكني مغلق من الخارج  فقرر التواصل معهما لمعرفة الأمر ثم توجه بسيارته الخاصة إلى مكان السكن الذي يبتعد دقائق عن الجامعة ورافقه أمين الكلية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:03 | 2022-02-02
14:16 | 2022-02-02
14:07 | 2022-02-02
14:03 | 2022-02-02
14:00 | 2022-02-02
12:00 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website