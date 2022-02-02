مشاهد لنفوق أكثر من 40 ناقة في الكويت (فيديو)

نفوق 43 رأساً من #الإبل في#الكويت بسبب نباتات سامة
أظهر مقطع #فيديو نفوق 43 رأساً من الإبل في منطقة برية شمال الكويت.
وأوضح مواطن مصور #الفيديو أن سبب نفوق الإبل أكلها نباتات سامة أدت إلى نفوقها، داعياً أصحاب الإبل للتأكد من مصدر الأعلاف التي تُقدم للإبل وعدم التهاون بذلك#تدري pic.twitter.com/mKPr5H52hu
— تدري (@tadriuknow2) February 2, 2022
نفوق 43 رأساً من #الإبل في#الكويت بسبب نباتات سامة
أظهر مقطع #فيديو نفوق 43 رأساً من الإبل في منطقة برية شمال الكويت.
وأوضح مواطن مصور #الفيديو أن سبب نفوق الإبل أكلها نباتات سامة أدت إلى نفوقها، داعياً أصحاب الإبل للتأكد من مصدر الأعلاف التي تُقدم للإبل وعدم التهاون بذلك#تدري pic.twitter.com/mKPr5H52hu