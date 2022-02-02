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مشاهد لنفوق أكثر من 40 ناقة في الكويت (فيديو)

Lebanon 24
02-02-2022 | 15:03
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "صادم"، يظهر عددا كبيرا من الإبل ملقاة على الأرض جثثا هامدة، قيل إنه في الكويت.

 وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، في حين أشار موثق الفيديو إلى نفوق 43 ناقة، موضحا أن سبب موتها هو تناولها نباتات.

وحذر موثق الفيديو أصحاب الإبل بهذا الشأن، داعيا إياهم إلى التأكد من مصدر الأعلاف التي تقدم لها وعدم التهاون في هذا الأمر.
 
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