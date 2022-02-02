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دجاجة تتسل الى مبنى البنتاغون: هل يمكن أن تكون جاسوسة؟

Lebanon 24
02-02-2022 | 23:56
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تدخلت جمعية للرفق بالحيوان لسحب دجاجة كانت «تحوم حول المنطقة الأمنية في البنتاغون»، أحد أكثر المباني الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في العالم، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وعبر حسابها على «فيسبوك»، أشارت جمعية «Animal Welfare League of Arlington» إلى استدعاء موظفين لديها للاهتمام بالدجاجة وإعادتها إلى القن.

كذلك ورد نبأ محاولة تسلل الدجاجة عبر صحيفة «Military Times» المتخصصة في الشؤون العسكرية. وجاء في الخبر بنبرة ساخرة: «هل تاهت (الدجاجة) ببساطة لدى محاولتها عبور الشارع؟ أم هي جاسوسة كانت تقوم بمهمة لسرقة أسرار الدولة؟ حتى اللحظة لم تفتح منقارها» للإجابة عن هذه الأسئلة. ودعا مستخدمون للإنترنت إلى تسمية الدجاجة باسم «إيثل روزنبرغ»، وهي أميركية شهيرة أُوقفت وأُعدمت بتهمة التجسس لحساب الاتحاد السوفياتي في خمسينات القرن العشرين.
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