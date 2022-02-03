السعودية تغير اسم القهوة العربية.. ماذا أصبح؟

أعلن اتحاد الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية عن تغيير اسم “القهوة العربية” لتصبح “القهوة السعودية” .



وقال ثامر الفرشوطي مسؤول باتحاد الغرف السعودية، أنه على الجميع الالترام بالتسمية الجديدة في قائمة المنتجات التي يتم تقديمها كعلامة تجارية .

وأضاف أنه أصبح ممنوعاً استخدام التسمية القديمة لدى كل المطاعم والمقاهي والمحامص .



وتشتهر المملكة بقهوتها الغنية والعطرية بفوائدها المتعددة على صحة الإنسان، ولتقديم القهوة عادات وتقاليد تتوارثها الأجيال في كل المجتمعات العربية عامة وفي المجتمع السعودي .