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السعودية تغير اسم القهوة العربية.. ماذا أصبح؟

Lebanon 24
03-02-2022 | 02:00
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أعلن اتحاد الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية عن تغيير اسم “القهوة العربية” لتصبح “القهوة السعودية” .

وقال ثامر الفرشوطي مسؤول باتحاد الغرف السعودية، أنه على الجميع الالترام بالتسمية الجديدة في قائمة المنتجات التي يتم تقديمها كعلامة تجارية .
 
وأضاف أنه أصبح ممنوعاً استخدام التسمية القديمة لدى كل المطاعم والمقاهي والمحامص .

وتشتهر المملكة بقهوتها الغنية والعطرية بفوائدها المتعددة على صحة الإنسان، ولتقديم القهوة عادات وتقاليد تتوارثها الأجيال في كل المجتمعات العربية عامة وفي المجتمع السعودي .
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