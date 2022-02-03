منوعات

"سفن تطير" في مصر.. والأرصاد الجوية تفسر ما حدث!

Lebanon 24
03-02-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-914370-637794745355287517.jpg
Doc-P-914370-637794745355287517.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، ظاهرة ضوئية نادرة الحدوث، نتجت عن ظهور أجسام غريبة طائرة قرب قناة السويس.


ووفقا للصفحة الرسمية للأرصاد المصرية على موقع فيسبوك، فقد شهد صباح الأربعاء ظاهرة نادرة الحدوث تسمى "السراب العلوي"، وهي شكل نادر ومعقد من السراب يحدث تشوه كبير للكائن أو الجسم وغالبا ما يصعب التعرف عليه.

وتم إبلاغ صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صباح الأربعاء، بحدوث هذه الظاهرة الجوية عند خليج السويس، والتي نتج عنها ظهور السفن بشكل مرتفع ومقلوب في الأفق على سطح البحر، وكأنها طائرة في الهواء، وسرعان ما تلاشت هذه الظاهرة.
 
عادة ما يحدث "السراب العلوي" في الأماكن القطبية أو في الصحاري، وقد يشمل أي نوع من الأشياء البعيدة، بما في ذلك القوارب والجزر والساحل.

في كثير من الأحيان، تنتهي الظاهرة بسرعة، وهي عبارة عن عدة صور مقلوبة (مقلوبة) ومنتصبة ومكدسة فوق بعضها البعض، وتكون مضغوطة وممتدة بالتناوب.
 
التفسير العلمي للظاهرة

تحدث هذه الظاهرة نتيجة انحراف الأشعة الضوئية عندما تمر خلال طبقات الهواء بدرجات حرارة مختلفة في انقلاب حراري شديد الانحدار حيث تكون مجرى جوي.

الانقلاب الحراري هو حالة الغلاف الجوي حيث يوجد هواء أكثر دفئا في طبقة محددة فوق طبقة من الهواء الأكثر برودة بشكل ملحوظ.
 
 
وفي حالات الطقس الهادئ، قد تستقر طبقة من الهواء الأكثر دفئا على هواء أكثر برودة وكثافة، وتتشكل قناة جوية تعمل كعدسة تنكسر الأشعة الضوئية من خلالها، وتنتج سلسلة من الصور المقلوبة والمنتصبة.

و تتطلب الظاهرة وجود قناة؛ حيث لا يكفي الانقلاب الحراري وحده لإنتاج هذا النوع من أنواع السراب. بينما يحدث الانقلاب الحراري غالبا دون وجود مجرى جوي، لا يمكن أن توجد مجرى جوي دون أن يكون هناك انعكاس حراري أولا.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:00 | 2022-02-03
04:30 | 2022-02-03
04:00 | 2022-02-03
03:46 | 2022-02-03
03:30 | 2022-02-03
03:00 | 2022-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website