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لبوة تقتل حارسها وتهرب مع حبيبها "الاسد"!

Lebanon 24
03-02-2022 | 04:00
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هاجمت لبؤة حارس حديقة حيوانات وسط إيران، ما تسبّب بمصرعه، قبل أن تلوذ بالفرار، مؤقتاً، برفقة أسد توجد معه في القفص ذاته، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وبين موقع "إيريب نيوز" أن "اللبوة الموجودة في الحديقة منذ أعوام، تمكنت من فتح باب القفص والخروج عبره، قبل أن تهاجم الحارس البالغ من العمر 40 عاماً، الذي كان يحضر لهما الطعام"، الأحد.

وأوضح أنه على إثر ذلك "تمكّن الحيوانان من الهروب" من قفصهما في حديقة حيوانات آراك، على مسافة 200 كلم من طهران.
المصدر: الامارات اليوم
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