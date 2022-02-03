منوعات

باستثناء السنة الكبيسة.. لهذا السبب شهر شباط 28 يومًا فقط

Lebanon 24
03-02-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-914388-637794777074596765.jpg
Doc-P-914388-637794777074596765.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هل تساءلت يومًا عن سبب عدم وجود نفس عدد الأيام في كل شهور السنة، خاصة وأن شهر شباط 28 يوما فقط ما لم تكن سنة كبيسة؟

كانت السنة طبقا للتقويم «الغريغوري» الذي كان يعد تعديلاً للتقويم الروماني 4 أشهر مكونه من 30 يوما، وهم نيسان، حزيران، ايلول، تشرين الثاني، وباقي الشهور 31 يوما ما عدا شهر شباط.

وتم استخدام شهر شباطمن قِبل الرومان في القرن الثامن قبل الميلاد، حيث كانوا يتبعون تقويم رومولوس والذي كان يتكون من عشرة أشهر تبدأ السنة فيه بشهر آذار وتنتهي في كانون الاول، حيث اعتمدت الحضارة الرومانية القديمة مفهومها للشهر بناءً على دوران القمر، ولسوء الحظ فإن الدورة القمرية تبلغ 29.5 يومًا تقريبًا والتي لا تنقسم بالتساوي إلى 365.25 يومًا تشكل السنة.
 
ونتيجة لذلك كانت أشهر التقويمات الرومانية القديمة إما 29 أو 30 يومًا، ولحل المشكلة أخذ الرومان القدماء من الإغريق فكرة تقويم مدته 10 أشهر، والتي تركت ما يقرب من 60 يومًا في عداد المفقودين.

ولحساب الستين يومًا المتبقية تمت إضافة شهر كانون الثاني إلى بداية العام، وشباط إلى نهاية العام خلال حكم «نوما» حوالي 700 قبل الميلاد، وظل التقويم بهذا الترتيب حتى 452 قبل الميلاد.

اختار «نوما» شهر شباط لأنه الشهر الذي سيستضيف الطقوس الرومانية لتكريم الموتى ليكون بذلك الشهر غير المرغوب فيه الذي يتكون من 28 يومًا.
المصدر: المصري اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:00 | 2022-02-03
05:00 | 2022-02-03
04:30 | 2022-02-03
04:00 | 2022-02-03
03:46 | 2022-02-03
03:30 | 2022-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website