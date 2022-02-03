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منوعات
باستثناء السنة الكبيسة.. لهذا السبب شهر شباط 28 يومًا فقط
Lebanon 24
03-02-2022
|
03:00
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هل تساءلت يومًا عن سبب عدم وجود نفس عدد الأيام في كل شهور السنة، خاصة وأن شهر شباط 28 يوما فقط ما لم تكن سنة كبيسة؟
كانت السنة طبقا للتقويم «الغريغوري» الذي كان يعد تعديلاً للتقويم الروماني 4 أشهر مكونه من 30 يوما، وهم نيسان، حزيران، ايلول، تشرين الثاني، وباقي الشهور 31 يوما ما عدا شهر شباط.
وتم استخدام شهر شباطمن قِبل الرومان في القرن الثامن قبل الميلاد، حيث كانوا يتبعون تقويم رومولوس والذي كان يتكون من عشرة أشهر تبدأ السنة فيه بشهر آذار وتنتهي في كانون الاول، حيث اعتمدت الحضارة الرومانية القديمة مفهومها للشهر بناءً على دوران القمر، ولسوء الحظ فإن الدورة القمرية تبلغ 29.5 يومًا تقريبًا والتي لا تنقسم بالتساوي إلى 365.25 يومًا تشكل السنة.
ونتيجة لذلك كانت أشهر التقويمات الرومانية القديمة إما 29 أو 30 يومًا، ولحل المشكلة أخذ الرومان القدماء من الإغريق فكرة تقويم مدته 10 أشهر، والتي تركت ما يقرب من 60 يومًا في عداد المفقودين.
ولحساب الستين يومًا المتبقية تمت إضافة شهر كانون الثاني إلى بداية العام، وشباط إلى نهاية العام خلال حكم «نوما» حوالي 700 قبل الميلاد، وظل التقويم بهذا الترتيب حتى 452 قبل الميلاد.
اختار «نوما» شهر شباط لأنه الشهر الذي سيستضيف الطقوس الرومانية لتكريم الموتى ليكون بذلك الشهر غير المرغوب فيه الذي يتكون من 28 يومًا.
المصدر: المصري اليوم
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