باستثناء السنة الكبيسة.. لهذا السبب شهر شباط 28 يومًا فقط

هل تساءلت يومًا عن سبب عدم وجود نفس عدد الأيام في كل شهور السنة، خاصة وأن شهر شباط 28 يوما فقط ما لم تكن سنة كبيسة؟كانت السنة طبقا للتقويم «الغريغوري» الذي كان يعد تعديلاً للتقويم الروماني 4 أشهر مكونه من 30 يوما، وهم نيسان، حزيران، ايلول، تشرين الثاني، وباقي الشهور 31 يوما ما عدا شهر شباط.وتم استخدام شهر شباطمن قِبل الرومان في القرن الثامن قبل الميلاد، حيث كانوا يتبعون تقويم رومولوس والذي كان يتكون من عشرة أشهر تبدأ السنة فيه بشهر آذار وتنتهي في كانون الاول، حيث اعتمدت الحضارة الرومانية القديمة مفهومها للشهر بناءً على دوران القمر، ولسوء الحظ فإن الدورة القمرية تبلغ 29.5 يومًا تقريبًا والتي لا تنقسم بالتساوي إلى 365.25 يومًا تشكل السنة.