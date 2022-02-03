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الراحة والسلام الداخلي أولاً... مواليد هذه الأبراج يحبون الوحدة

Lebanon 24
03-02-2022 | 04:30
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يميل كثيرون، في بداية كل يوم، إلى قراءة ما يدخل السرور والبهجة عليهم. ومن ثم، يبحثون عن أي شيء إيجابي يزيدهم تفاؤل تجاه مستقبلهم القريب. وبناء على ذلك، يصبح تتبع الأبراج والتنبؤات وغيرها محط أنظار البعض، فشغلهم الشاغل هو الحصول على قدر كاف من التقدير، والارتقاء مهنيًا واجتماعيًا بمرور الوقت، أو حتى الاستدلال على صدق أو كذب شعور دائمًا ما يلازمهم.

وبطبيعة الحال، يختلف البشر فيما بينهم في سماتهم الخاصة، فردود أفعالهم تجاه المواقف من الصعب أن تتشابه، لكن ربما تتقارب بعض تصرفاتهم إزاء مشكلة بعينها.

اليكم 4 أبراج يحب مواليدها الوحدة، حسب ما نشره موقع «pinkvilla».
 
-برج الأسد
يعشق مواليد برج الأسد الوحدة، فمعظم هؤلاء انطوائيون أو مترددون، حتى المنفتحون على الجميع منهم لا يمانعون في البقاء وحيدين داخل مساحاتهم الخاصة.

ويشعر مواليد برج الأسد براحتهم في الصمت، ويرون أنه فرصة للتفكير فيما يشغلهم، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات هامة في حياتهم، كما تشجعهم على تقييم أنفسهم.

ومن ثم، ستجد أن بقاء هؤلاء بمفردهم أفضل من البقاء مع شخص لا يتناسب مع مشاعرهم. علاوة على ذلك، تساعدهم الوحدة على أن يحسنوا من أنفسهم.

- برج العقرب
يحب مواليد برج العقرب قضاء الوقت مع أنفسهم، ومع شركائهم في بعض الأحيان، والتي قد تكون عبارة عن كتب أو فناجين قهوة على سبيل المثال.

ورغم ارتباط مواليد برج العقرب بمن في محيطهم، إلا أنهم لا يرغبون في أن يُحاطوا بالآخرين من حولهم طوال الوقت، فالوحدة تجعلهم يسترخون، وتبعد عنهم السلبيات.

- برج السرطان
إذا كنت تتعامل مع عدد من مواليد برج السرطان، فستعرف حبهم للوحدة. فهم لن يمانعوا في أن يكونوا بمفردهم.

كذلك يفضل هؤلاء تنظيم الرحلات أو قضاء الإجازات بمفردهم، فهم لا يكونون في أفضل حالاتهم حال تواجدهم رفقة الآخرين.

- برج الميزان
يحب مواليد برج الميزان الوحدة. فتجد هؤلاء عاشقون للجلوس في منازلهم، كما لا يترددون في إلغاء خططهم، سواء كانت حفلات أو رحلات.

ويفضل مواليد برج الميزان إما قضاء رحلاتهم بمفردهم، أو مع أي شخص لديه إيمان كامل به.
 
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