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شبيه مايكل جاكسون ينشر فيديوهات جديدة

Lebanon 24
03-02-2022 | 10:00
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أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن شبيه مايكل جاكسون واجه اتهامات بإجراء جراحة تجميلية ليبدو مثل المغني الأمريكي الراحل.

وقال فابيو جاكسون البالغ 28 عاما، إن الشبه طبيعي وليس به أي تدخل جراحي.

وأضاف شبيه مايكل جاكسون والذي يعيش في المملكة المتحدة أنه تعرض للتنمر لأنه بدا وكأنه خضع لجراحة ليتشبه الفنان الراحل.

واكتسب فابيو الذي يعمل الآن شبيها لمايكل جاكسون ومؤثرا، عددا كبيرا من المتابعين عبر الإنترنت لتشابهه الغريب مع أيقونة البوب.

وردا على منتقديه، نشر فابيو مقطع فيديو وصورا على "تيك توك" تعود إلى طفولته والتي جمعت 1.7 مليون مشاهدة، ليؤكد على التشابه الطبيعي منذ صغره لمايكل جاكسون.

وأوضح فابيو أنه شبيه لمايكل بشكل طبيعي منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره وأنه لم يخضع أبدا لأي جراحة تجميلية.

ويقول الشاب البريطاني: "كانت المقارنات مع مايكل مستمرة منذ المدرسة الثانوية إلى الكلية ثم الجامعة وهي تزداد أكثر فأكثر الآن.. لقد تعرضت للتنمر في المدرسة لأنني كنت أشبه مايكل كثيرا.. كان الأمر صعبا".

وتابع قائلا: "كما ترون من الفيديو الخاص بي لم يتغير شيء في مظهري.. لقد كبرت للتو وأصبح فكي أوسع، وتحولت أسناني، وعيني لا تزال كما هي، وللا يزال لدي شعر طويل مثل مايكل".

( صحيفة "ديلي ميل" البريطانية) 
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