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منوعات
لسبب طريف... طفل يستنجد بشرطة دبي
Lebanon 24
03-02-2022
|
14:00
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ذكر الرقيب في مركز القيادة والسيطرة بدبي إسماعيل السعدي، أن طفلا اتصل بالنجدة بسبب تأخر والدته عن العودة إلى المنزل، وعدم قدرته على الاتصال بها لأنه لا يمتلك رصيدا كافيا.
وأضاف أن "الطفل قال إنه وحيد بالمنزل ويشعر بالقلق على والدته، وطلب المساعدة للاتصال بها".
وأضاف: "المكالمة وإن كانت طريفة إلا أنها تعكس جانبا إنسانيا تحرص عليه شرطة دبي"، مشيرا إلى أنه "تم الاتصال مباشرة مع الأم وإبلاغها بأن طفلها يريد الاطمئنان عليها، ومن الضروري أن تتابعه بشكل دوري طالما كان وحيدا في المنزل"، فأعربت عن تقديرها لشرطة دبي واتصلت به واطمأنت عليه.
بدوره، أكد مدير إدارة المركز العقيد تركي بن فارس أن "متلقي البلاغات بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي يستقبلون مئات الآلاف من المكالمات شهريا".
وأضاف: "استقبلنا أكثر من 5 ملايين مكالمة هاتفية خلال العام الماضي، حصة كل فرد منها يوميا تتراوح من 150 إلى 400 مكالمة على خط النجدة 999 المخصص للطوارئ".
مستدركا وإن "كان الأمر لا يخلو من بعض الاتصالات الطريفة".
(الإمارات اليوم)
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