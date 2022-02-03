ماذا يحمل شهر الحب شباط 2022 للأبراج؟ إليكم أبرز توقعات ماغي فرح العاطفية

ماذا يخبىء الفلك من تطورات وإيجابيات لكل برج من الأبراج، وماذا ينتظرالأبراج في شهر الحب شباط 2022 من أحداث مهمة وتوقعات عامة؟ إليكم أبرز وأهم التوقعات العاطفية لشهر شباط من العام 2022 للأبراج من الإعلامية وخبيرة الفلك ماغي فرح.

برج الحمل

قد يمر وضعك العاطفي والعائلي ببعض الذبذبات التي تفرض عليك الحذر الشديد، حتى لا تتوصل إلى نزاعات وخلافات أنت بغنى عنها. انتبه من إشعال حرب مع الشريك وحافظ على برودة أعصابك، وانتبه من بعض النزوات واجترار الماضي وارتكاب الأخطاء بسبب تجارب دقيقة مررت بها وتركت أثراً في نفسك. حاذر من عملية إنتقام بسبب البلبلة التي تنشأ في حياتك الشخصية، وقد تُولد أجواء من الغيرة والتملك والمواجهات والتحديات. قد تميل في النصف الثاني من الشهر إلى التقلبات والمغامرات وقد تفاجئك الأفلاك بما لا ترغب.

برج الثور

القمر المكتمل في الأسد يثير الحماسة من جهة والنعرات من جهة أخرى، وهذا يُولد العشق والشغف ويتحدث من جهة ثانية عن المخاطر. انتبه من ردات فعلك المتفجرة في الشهر هذا وميلك إلى المغامرة والسفر واكتشاف المجهول، خاصةً إذا كنت محاطاً بأحد مواليد الجدي أو الأسد. تحمل الطوالع الفلكية هذه، علاقات صاخبة جداً، واحتفالات ومناسبات ومسؤوليات جديدة ونقاشات مهنية مهمة. يتناغم جوبيتر مع مارس في برج الجدي، ما قد يسهل أمامك بعض المشاريع ويولد حظوظاً مفاجئة أثناء فترات كثيرة ويفتح أمامك باب المجهول الذي يجذبك، شرط أن تنتبه لميزانيتك التي قد تهتز أيضاً وتتأثر بأحد أفراد العائلة الذي يقوم بتبذير لا مبرر له أو يزعجك بمطالبه الكثيفة. تحتاج إلى التجديد في حياتك الشخصية والعاطفية، ويدعوك فينوس في الجدي إلى الفرح والسرور ويحمل إليك مفاجآت حلوة. قد تعرف لقاءً مهماً جداً، ويهتف قلبك إلى من لا تستطيع أن تشاطره المشاعر او يكون هو نفسه ملتزماً مع شخص آخر. تعيش بعض الإرباك على الصعيد العاطفي أو تميل إلى شخصاً ينظر لك بطريقة مختلفة. يجذبك المجهول وتبحث عن حلول وتخوض بعض المجالات للخروج من أزمة سابقة، وتحاول تفهم الآخرين في محنة يمرّون فيها وتعيش أجواءً صاخبة جداً، لكن تدعوك للتروّي.

برج الجوزاء

تطل على لقاءات وظروف غير إعتيادية تفتح أمامك آفاقاً جديدة، وتُشكل لك بعض الإحراج أو تجعلك مندهشاً. عليك توقع إرتباكاً وإندفاعاً في الوقت نفسه، لأنّ فينوس الموجود في الجدي يُعزز رغباتك ويجعلك اكثر ميلاً للإنفتاح على الآخرين وخوض المغامرات. وهذا لا يعني أنك لن تتعرض لبعض المحاسبة وتضطر لتبرير نفسك في بعض الأحيان، مع مواجهة صعوبات وتأخير في بعض المواعيد أو تأجيلها. مطلوب منك الهدوء حتى لا تدخل في متاهات لا تفيدك. لا شك أنّ النصف الثاني من الشهر أكثر لطفاً معك من النصف الأول، إذ تُراهن على بعض الحلول بعد فترة من الصعوبات والأوهام. من الأفضل تأجيل أي مشروع شخصي أو عائلي إلى الأسبوعين الأخيرين من الشهر بعيداً عن المواجهات وتقبلاً لبعض التنازلات والتسويات. تُعالج مشاكل قديمة في الشهر هذا، خاصةً الأمور التي تتعلق بالزواج، ومن غير المستبعد أن يسود سوء التفاهم أجوائك إذا كنت مرتبطاً. أما إذا كنت عازباً فقد يتم لقاءً لم تتوقعه ابداً، وسط ظروف غير إعتيادية. توحي الأجواء بعشق وحرارة وميل لغزو القلوب والغوص في مغامرات عاطفية من دون التفكير في الغد. وبإختصار تغوص في أجواء الحب من دون حساب للمستقبل.

برج السرطان

تجنب الصراعات العاطفية، رغم أنّ الأجواء الرومنسية والفرص العاطفية تبدو كثيرة والمناسبات الاجتماعية تسلط الضوء عليك. لكن حاذر من بعض المناكفات غير المجدية ولا تضع نفسك في موقع الخصومة أو المواجهة أو التحديات. لا شك أنّ الفترة غنية جداً على الصعيد الشخصي فبعض مواليد السرطان يقلبون صفحة من حياتهم والبعـض الآخر يفاجأ بحب يُبديه الشريك تجاهه أو برغبة في الإرتباط إذا كان عازباً. لكن الفلك يتحدث عن أجواء متناقضة بين النشوة الكلية والإحباط. تكثر الانفعالات بدون أي شك ويلتف حولك المعجبون والمعجبات فتستقطب الاهتمام، وسط طالع فلكي مناسـباً جداً، لكن التأرجح بين الإيجابيات والسلبيات محتملة ايضاً. وقد يحصل اللامتوقع وتنقلب الأمور وتفاجئك بصورة سعيدة في بعض الأحيان، ومربكة في أحيان أخرى. من الممكن ان يكون الشهر هذا مصيري للكثيرين من مواليد السرطان، ويغير بعض الإتجاهات الشخصية والعائلية والزوجية، وقد تتلاحق الأحداث الغير المنتظرة وتقلب بعض المقاييس والموازين خاصةً أن تزداد شغفاً في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر، ورغباتك الجسدية تكون مضاعفة. حاذر من مغامرات مشبوهة أو من إنفعالات وتسرع في إرتباط على أثر ذلك.

برج الأسد

تعيش حالة من الغليان وتهدئ الوضع رويداً رويداً. يكون الإيقاع صاخباً جداً في البداية ثم تشعر بأنك تبحث عن شريك تشاطره أفكارك وأحلامك، لا عن مغامرات عبثية. يحمل إليك الفلك لقاء مهم وعذب ويجعلك تستمتع بوقتك وتحلم أكثر. لا شك أن الشهر هذا يحمل لك التقلبات وأوضاعاً معقدة تضطر لمعالجتها من حين إلى آخر، والقفز فوق العقبات أو التغاضي عن بعض المواقف والتصرفات التي تزعجك. تشعر في نهاية الشهر بأنك أتممت مهمتك بنجاح، وتحمل لك الأفلاك تحريراً لبعض الإرتباطات وكشف لبعض الألغاز، وسترى الحقيقة واضحة أمامك، وربما أنت تجاهر بها، او تطلب توضيحاً من الطرف الآخر. إذا خيم جو من الصراع مع الشريك العاطفي فإنك تربح المعركة في نهاية الشهر.

برج العذراء

تتحمس جداً لحبيب أو لقصة عاطفية، مع مارس وفينوس معاً في برج الجدي واللذان يحفزانـك لاتخاذ قرار مصيري أو لميلك لإصطياد القلوب. قد تسعى وراء من يهتف إليه قلبك وبدون حساب. تستهويك المغامرات وربما تخاطر فـي مجال قـد لا يكون مناسباً إذا لم تضبط إنفعالاتك. قد تصطدم بأحد الأحباء أو تكتشف ما لا يروق لك. أي محاولة إخفاء حقيقة عنك أو تهرب مثلاً من موقف أو إرتباط أو ربما كذبة ولو بيضاء تزعجك جـداً. تتحدث الأفلاك عن أداء جديد في علاقتك الشخصية وعن موقف من قبلك يحرج الطرف الآخر، إلا أنّ بعض مواليد العذراء ينطلقون بعلاقة جديدة تُولِّد في قلبهم الحماسة والحب، ويستعدون للإرتباط إذا كانوا عازبين. اما البعض الآخر ينقذون علاقة كانت معرضة للفشل، أو يطرأ أمراً يقلب الموازين فجأةً في منتصف الشهر، وربما يقررون في إرتباط حاسم ونهائي لم يخطر في البال في السابق. يدفعك فينوس للبوح والتعبير عن نفسك بكل الوسائل ويجعلك واثقاً من ذاتك ومن الآخرين.

برج الميزان

تحتاج عاطفياً إلى الثقة بالآخر أو إلى صداقة مـن تحب وربما تعيش أيضاً عشقاً جامحاً. تتأرجح بين إحساس مرهف ومنطق يتلو عليك بعض القرارات. يقال إنّ الحب يأتي في بعض الأحيان من الشفقة إلا أنّ هذا الأمر لا يرضيك ولا يُشبع نزواتك، فأنت بحاجة لأن تعجب بالآخر من الداخل والخارج، حتى تُحبه. لا تستطيع خداع نفسك لوقت طويل، وتحتاج دائماً أن ترضى عن خياراتك وتهتم بتفاصيل تبدو أولويات بالنسبة لك، وحتى لو أهملتها في البداية. تعيش بعض الملذات العابرة وتسعد في لقاءات في الأيام الأخيرة من الشهر حيث تُخيم الرومانسية ويحصل شيئاً لن تنساه، وتكون متحمساً جداً لجديد، أو سعيداً بإعجاب يُبديه أحدهم بإتجاهك. قد تتبادل حباً صامتاً مع أحد الأشخاص اللذين يقتحمون حياتك فجأةً. ينصحك الفلك بالتعامل مع الآخرين بهدوء ولا تتحمس لأموراً تجهلها بل إبقى مُتأنياً وثق بحدسك وإنطباعك الأول.

برج العقرب

يبدو الوضع العاطفي مريحاً جداً، لانّ فينوس يستقر في الجدي طوال الشهر، وبالإضافة إلى أنه كوكب الجمال والحب فيشير إلى فرص عاطفية كثيرة قد تجدها في مجال فكري أو إجتماعي. لكن أورانوس في منزلك السابع يشير إلى بعض البلبلة أو عدم الإستقرار في علاقة ما زالت تُحيرك من السنة الماضية. تلتقط فرصة عاطفية جيدة إذا كنت خالي القلب. تُعبر عن عواطفك وتُعطي إهتماماً كبيراً للحبيب. تسمع بوحاً للحب أو تُصغي لمشاعر تُذهلك. وهذا لا يمنع من أنّ بعض المشاجرات العاطفية محتملة أيضاً.

برج القوس

تحتاج صحتك إلى الإهتمام إعتباراً من تاريخ 18. أمّا الشأن العائلي فيبدو سعيداً في هذه الأثناء، وقد يتم الإنتقال إلى منزل جديد أو إلى حياة جديدة أو إلى بلد آخر في هذا الشهر. لكن بكل الأحوال يجب أن تبقى متروّي، وقد تكون نهاية الشهر أكثر تجاوباً معك من بدايته. لا للتسرع في أي قرار شخصي ولا لإرتباط أو إلتزام. حافظ على روتينيتك ولا تخاطر بارتباطاتك التقليدية. قد تتحرر من ضغط في الأيام الأخيرة من الشهر وتستعيد ثقة بالنفس قد تكون مفتقراً إليها منذ الشهر الماضي.

برج الجدي

يطرأ في حياتك الشخصية أحداثاً سعيدة، وقد تجد نفسك أمام معبراً آخراً، أو تتصارح مع من يشغل بالك وقلبك. تسعى لإيجاد قاسم مشترك مع الحبيب، وتُلبي الأفلاك جهودك. في الأجواء حماسة كبيرة وحدث إستثنائي قد يطرا على حياتك الشخصية ويُسبب بعض الضغوطات. لا تستهين بوجود فينوس ومارس معاً في برجـك، وأما جوبيتر في الحوت يحمل لك بعض المفاجآت السارة لا بل إنقلاباً إيجابياً في حياتك الشخصية. تستقطب قلباً طالما سعيت إليه أو تتوسط لك ظروف لجمعك بمن يهتف إليه قلبك. تحقق حلماً وتلفت الأنظار أو تلتقي الحب إذا كنت خالياً عن طريق الصدفة. قد تسمع كلاماً يُطرب قلبك في هذا الشهر الثاني من السنة. تتواطىء مع الشريك من أجل تحقيق هدفاً يتعلق ربما في المستقبل أو في الأبناء. بعض مواليد الجدي يحققون رغبة عاطفية دفينة وربما سرّية، لكن يجب الإبتعاد عن الأوهام. وفي كل الأحوال تكون الإنفعالات شديدة جداً سواء كنت متزوجاً وسعيداً في حياتك او تبحث عن نصفك الآخر.

برج الدلو

قد تشكك بالحبيب أو تتحفظ أمام مغامرة محتملة. يلاحظ الآخرون تحفظك هذا وترددك أمام أي علاقة محتملة. إذا كنت مرتبطاً تنكمش على ذاتك قليلاً وتُنشد الحرية والاستقلالية وحتى الوحدة. تعيش حرباً داخلية أو تواجه بعض المبادرات وبعض الإلتفاتات ببرودة، بسبب الهواجس التي تدور في رأسك، وتتحفظ عن طرح الأسئلة للإستفسار كأنّ كرامتـك تحول دون ذلك. باختصار إنه شهر يسبب لك الحيرة ويدفعك إلى التقوقع قليلاً. بعض مواليد الدلو يهتمون بأحد المرشحين لدخول قلبهم في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، وأثناء ملاحقتهم قضية مالية او عمل يتعلق بعملية بيع أو شراء أو إستثمار. أما البعض الآخر فيندم على تحفظه في بداية الشهر وإبتعاده عن من حاول إجتذابه او من قام بمبادرة تجاهه وهو تجاهله.

برج الحوت

يسطع نجمك أينما توجهت. وتفرح بأجواء رومانسية تغمر حياتك من كل النواحي. قد تكون امام خياراً صعباً أو حيرة في كيفية التعاطي مع ظرف معين، لكن الحوافز تكون كثيرة لإطلاق مشروع عاطفي أو للإعلان عن إرتباط. تُساعدك المستجدات على إتخاذ قرار والقيام بخطوة كنت ولا تزال خائفاً منها. ربما تطل على حباً جديداً أو على لقاء يجعلك تنظر إلى الحياة من وجهة أخرى. في المقابل قد تنسحب من علاقة أو تشعر أنّ الوقت حان تضع حداً لكل ما يزعجك أو تتفق مع الطرف الآخر، حبيباً كان أم زوجاً إلى وضع حداً لعلاقة لا جدوى منها بعد الآن، وربما يكون طلاق حبّي ومن دون مشاكل. تُعبر عن نفسك بكل بساطة وبحرية في الشهر هذا، وتعبر حاجزاً وتكون ماهراً في تعاطيك مع كل التصرفات والمفاجآت التي قد تُصدر عن أحد المقربين. تجد نفسك مستعداً لخوض مغامرة جديدة، وقد يكون الحب أو الشغف هو الذي يدفعك للقيام بذلك. توقع أمراً طارئاً ومفاجئاً يحصل في حياتك الشخصية في الأسبوع الأخير من الشهر هذا.