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منوعات
المعركة وحشية... "سفاح الأعماق" يهاجم الحوت الأزرق... (فيديو)
Lebanon 24
03-02-2022
|
12:19
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رصد العلماء حادثة نادرة جدا في عالم الطبيعة، حيث قام سرب من حيتان الأوركا الملقبة بـ"سفاح الأعماق"، بتنفيذ هجوم جماعي على أكبر مخلوقات كوكب الأرض، الحوت الأزرق.
وثق الباحثون قيام حيتان الأوركا القاتلة بالهجوم على حوت أزرق وعضه من عدة مناطق وخنقه ثم التهامه، في ظاهرة تعد إلى يومنا هذا نادرة الرصد.
ورصد العلماء قيام هذه الحيتان القاتلة (Orcinus orca)، وهي تقوم بمهاجمه وقتل الحيتان الزرقاء 3 مرات فقط، قبالة الساحل الجنوبي الغربي لأستراليا بين عامي 2019 و2021.
وشملت أسراب الحيتان القاتلة المهاجمة مجموعة وصل عددها بين 50 و75 حوتا قاتلا خلال عمليات الهجوم التي نفذتها على شكل دوائر.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Marine Mammal Science" العلمية، بدت عمليات الهجوم وحشية جدا، حيث قفزت الأوركا على رأس الحوت الأزرق، وسحبته إلى أعماق الماء، والتهمت جزءا من لسانه وهو حي.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "Live Science" فإن إيقاف الحوت الأزرق بالنسبة لصيادي الحيتان أو حتى حيتان الأوركا، "يشبه محاولة إيقاف قطار" بسبب قدرة تحمله وسرعته، لكن هذه الحيتان وجدت حلا لمهاجمته، حيث تنفذ هجمات سريعة تستهدف الزعانف والرأس وتبتعد عن الذيل لأنه قوي جدا.
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