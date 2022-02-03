بينما كانت والدته تدخن الحشيش في السيارة.. طفل يطلق النار على نفسه!

أطلق طفل أميركي يبلغ من العمر أربعة أعوام النار على رأسه عن طريق الخطأ من مسدس والده، بينما كانت والدته تدخن الحشيش.وكان الطفل غاريون والكر جالسا في المقعد الخلفي داخل السيارة مع شقيقيه الأصغر سنا، عندما وقعت المأساة في مدينة ويستويغو، بالقرب من نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأميركية.وقالت السلطات، إن والدة الطفل كانت تدخن الحشيش في المقعد الأمامي مع شخص بالغ آخر عندما التقط الطفل السلاح، الذي تعود ملكيته لوالده.وتم نقل غاريون إلى المستشفى وتوفي متأثرا بجراحه، في حوالي الساعة 10.45 مساء يوم السبت.وكشف تشريح الجثة أن الإصابة ناتجة عن طلق ناري صدر عن الطفل.ولم تقم الشرطة بأي اعتقالات، لكن المحققين أكدوا إجراء تحقيق.