شبكة إجرامية تتنكر بالمكياج والزي النسائي لتهريب المخدرات والبشر (صور)





ووفق صحيفة "النهار" تمكنت فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا من معالجة القضية.



وحسب بيان لذات المصالح، فإن "القضية تتمثل في الإطاحة بشبكة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة من نوع الهرويين والكوكايين".



وأضاف البيان أن "التحريات بينت أن الشبكة كانت تقوم بتهريب الأشخاص عن طريق التمويه بلباس نسوي مع وضع مساحيق تجميل حيث يقومون بإخفاء وتمرير مادتي الكوكايين عن طريق ابتلاعها في شكل كبسولات ليتم بعدها استخراجها عن طريق الفضلات تم مزجها بمواد صيدلانية وترويجها في الوسط الحضري بما يعرف بمادة "الشوشنا"". تمكنت الجهات الأمنية في الجزائر من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة أبطالها أفارقة رفقة جزائريين، مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات وتهريب البشر، وفق ما أفادت "النهار" الجزائرية.ووفق صحيفة "النهار" تمكنت فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا من معالجة القضية.وحسب بيان لذات المصالح، فإن "القضية تتمثل في الإطاحة بشبكة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة من نوع الهرويين والكوكايين".وأضاف البيان أن "التحريات بينت أن الشبكة كانت تقوم بتهريب الأشخاص عن طريق التمويه بلباس نسوي مع وضع مساحيق تجميل حيث يقومون بإخفاء وتمرير مادتي الكوكايين عن طريق ابتلاعها في شكل كبسولات ليتم بعدها استخراجها عن طريق الفضلات تم مزجها بمواد صيدلانية وترويجها في الوسط الحضري بما يعرف بمادة "الشوشنا"".

وتابع البيان: "تتكون هذه الشبكة من 14 مشتبه فيه، أربعة منهم من جنسية جزائرية و10 من جنسية أجنبية تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 45 سنة، حيث وبعد عرض المشتبه فيهم على الطاقم الطبي بينت الفحوصات وجود أجسام غريبة داخل أحشائهم ليتم استخراجها من قبل ذات المصالح".





وأردف البيان: "أسفرت العملية عن ضبط وحجز 780 غ من الهيرويين، 670غ من الكوكايين، 50غ من القنب الهندي، سيارتين ،13 هاتف نقال ،مبلغ مالي يقدر بـ 86000 دينار جزائري و 100 أورو. مواد صيدلانية ومعدات تستعمل في المزج التحضير للمخدرات". وأردف البيان: "أسفرت العملية عن ضبط وحجز 780 غ من الهيرويين، 670غ من الكوكايين، 50غ من القنب الهندي، سيارتين ،13 هاتف نقال ،مبلغ مالي يقدر بـ 86000 دينار جزائري و 100 أورو. مواد صيدلانية ومعدات تستعمل في المزج التحضير للمخدرات".

وقامت ذات المصالح بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية بتقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن تهمة جناية "استيراد المخدرات والاتجار بها بطريقة غير مشروعة، التهريب مع الإتجار بالبشر، وتهريب مهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة، إيواء ونقل مهاجرين غير شرعيين".