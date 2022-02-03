الحمل

عليك ان تكون أكثر انفتاحاً على الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم والتفاهم على الكثير من المشاريع التي تعود بالنفع على الجميع

الثور

لا تكن متطرّفاً في قراراتك ولا تتساهل، وكما يقال دائما خير الأمور الوسط، فعالجها كما يجب واتخذ قراراتك بالرويّة

الجوزاء

لا تحسم أمراً أو توقع عقداً اليوم قبل أن تتحقق من صدقه وصحته وبنوده وشروطه وانعكاسه على الوضع المهني في المستقبل

السرطان

تبدأ اليوم بنزاعات وتشنجات وأجواء مربكة تحمل تغيّراً لا يروقك على الأرجح، ثم يخفّ الضغط ويجنّبك بعض الاشتباكات ويجعلك أكثر لياقة وديبلوماسية

الأسد

تواصل مع محيطك لأنّ نجمك سيلمع ويسطع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً، وتقدّم نتائج أفضل على الصعيد المهني

العذراء

عليك في الوضع الحساس بذل جهود مضاعفة لتنال المنصب الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً

الميزان

قد تلجأ إلى اتخاذ قرارات حاسمة لا تعجب بعض الزملاء، لكنّ الجميع يقدّر الظروف ومستعد للوقوف إلى جانبك ودعمك

العقرب

الظروف الحالية تفرض عليك بعض الحذر، لكن ذلك يتبدل في مصلحتك لاحقاً وتحقق مكاسب لم تكن تتوقعها

القوس

ساعد الآخرين وشاركهم في مهام العمل لتكن أكثر ايجابية في التعاطي معهم فتكسب ودهم

الجدي

تابع باهتمام دقيق ما يحصل حولك فقد تظهر حقائق أربتك طويلاً وجعلتك متردداً في عدة مشاريع

الدلو

لا تحاول تقليب الصفحات القديمة، لأن ذلك لن يكون في مصلحتك قياساً بما تقدمه من إنجازات

الحوت

تكون الأجواء مناسبة للقيام بجهود كبيرة، ولن يخذلك الحظ شرط التحرّك بعزيمة وشجاعة وتخطيط سابق