هذ هي أكثر الأماكن اتساخًا في المنزل

من السهل رؤية البقع المتسخة الواضحة في المنزل مثل الطعام المنسكب على طاولات المطبخ، أو بقايا الصابون في الحمام، أو كومة من الغسيل المتسخ، لكن ماذا عن البقع التي قد لا تبدو متسخة بشكل خاص وتؤثر على صحة أسرتك؟من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن حمامك، أقذر مكان في منزلك، لكن وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة العلوم الوطنية (NSF) على الجراثيم في المنازل، فإن المطبخ يحتوي في الواقع على معظم الجراثيم والبكتيريا.يعد المطبخ من أكثر الغرف ازدحامًا في معظم المنازل وأيضًا أكثرها قذارة. جميع العناصر التي تحفز البكتيريا على النمو – الحرارة والرطوبة والطعام – متاحة بسهولة.أضف إلى ذلك جميع العناصر الخارجية مثل اللحوم النيئة، والفواكه والخضراوات غير المغسولة، والجراثيم من حقائب اليد وحقائب الظهر.لسوء الحظ، تبقى بعض البكتيريا في الحمام بعد كل استخدام. لضمان السيطرة على جميع أنواع البكتيريا القولونية، انتبه بشكل خاص لمفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب ومقابض الصنابير.احتفظ ببعض مناديل التطهير التي تستخدم لمرة واحدة في متناول اليد لسهولة التنظيف اليومي.ويجب غسل مناشف الحمام والحصائر في الماء الساخن أسبوعيا على الأقل وتركها تجف تماما. مع تغيير مناشف اليد عدة مرات في الأسبوع. ويجب تنظيف حاملات فُرش الأسنان والأكواب أسبوعياً.عند تنظيف المناطق المتسخة بشكل واضح في حوض الاستحمام والدش والمرحاض، خذ وقتك في مسح الأسطح المسطحة مثل الجدران بالقرب من دورات المياه بمنتجات مطهرة.سواء كانت غرفة معيشة أو غرفة وسائط أو غرفة ألعاب، فأينما تتجمع العائلة، توجد أوساخ وبكتيريا مخفية.فكر في عدد المرات التي يلمس فيها شخص ما جميع أجهزة التحكم عن بُعد وأجهزة التحكم في الألعاب ولوحات المفاتيح والأجهزة اللوحية وسماعات الأذن وسماعات الرأس والهواتف المحمولة في منزلك. هل لديهم دائما أيدي نظيفة؟يجب مسح كل لوحات المفاتيح وأجهزة التحكم هذه يوميًا بمسح مطهر آمن للاستخدام على الأجهزة الإلكترونية.إذا كان شخص ما مصابًا بنزلة برد أو فيروس، فيجب تنظيفه بعد كل استخدام. ولا تنس مفاتيح تشغيل المصابيح وتبديل الألواح ومقابض الأبواب.ماذا عن تنجيد الأثاث؟ أرض خصبة أخرى للبكتيريا والمواد المسببة للحساسية هي تنجيد الأثاث. يتعرض القماش للعطس والأيدي غير المغسولة ووبر وشعر الحيوانات الأليفة والأتربة من القدمين والأحذية.لذا يمكن أن تعيش أنواع عديدة من البكتيريا لعدة أيام على هذه الأسطح. فيجب تنظيف الأسطح المنجدة أسبوعيًا على الأقل باستخدام مكنسة كهربائية يدوية أو ملحق التنجيد الخاص بآلة أكبر.وتأكد من التنظيف أسفل وبين الوسائد حيث يمكن أن يظل الطعام وشعر الحيوانات الأليفة. ثم انتعش ونظف برذاذ مطهر معطر أو غير معطر.إذا كان شخص ما في منزلك مصابًا بفيروس أو طفح جلدي، فقم بتغطية الأسطح المنجدة بملاءات أو أغطية قابلة للغسيل يمكن تغييرها وغسلها بشكل متكرر للتطهير.يمكن لهذه الواحة الجميلة والمريحة التي أنشأتها في غرفة النوم أن تأوي البكتيريا وآلاف العث والحشرات. معظم هذه الأخطار كامنة في سريرك.إذا لم يتم غسل الشراشف والبطانيات واللحف والمفارش كثيرًا، فقد تحتوي على الأوساخ التي يمكن أن تسبب تهيج الجلد والأكزيما وظهور حب الشباب، الالتهابات الفطرية والبكتيرية مثل قدم الرياضي و MRSA، الحساسية.لمنع كل هذا، يجب تغيير بياضات الأسرة أسبوعيًا على الأقل وغسلها بشكل صحيح.فقد أظهرت الدراسات أنه بعد أسبوع واحد، تحتوي ملاءات الأسرة على بكتيريا أكثر من مقبض باب الحمام.الأماكن المتسخة التي تتغاضى عنهادعنا نلقي نظرة على أكثر العناصر اتساخًا التي أغفلتها في منزلك ولكنك تحتاج إلى تنظيفها على الفور:يستحق حيوانك الأليف طعامًا نظيفًا لطيفًا وأوعية ماء. لكن يجب غسلها يوميًا في غسالة الأطباق أو يدويًا بالماء الساخن والصابون، وشطفها جيدًا وتجفيفها بالهواء لمنع نمو البكتيريا الضارة.العناصر التي تتعامل معها كل يوم تلتقط البكتيريا التي تتعرض لها كل يوم أيضًا. خذ الوقت الكافي لتنظيف سلاسل المفاتيح والمحافظ.عادة ما تكون المحافظ هي الأكثر جرثومية. أحيانًا يمكن أن تسقط منك على الأرض ثم ينتهي بها الأمر وضعها على العدادات وأجهزة الكمبيوتر اللوحية في منزلك.لذا من الأفضل لك أن تبق حقائب اليد المصنوعة من القماش والجلد بعيدًا عن الأرض ونظفها بانتظام – بما في ذلك الداخلية!.حقائب الظهر ضرورية لمرحلة ما قبل المدرسة للكبار. سواء كنت تحمل معدات تخييم أو ملابس أو كتبًا، فستحتاج في النهاية حقيبة الظهر أو حقيبة الجيم إلى التنظيف والتطهير.