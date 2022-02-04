هذه الأبراج لا تتحمل الفراق وستحاول العودة إلى الشريك قبل عيد الحب!

كل برج يمتلك شخصية وصفات خاصة تميزه عن غيره من الأبراج، ومن الأبراج من يكون كثير التعلُّق بالشريك ولا يستطيع تخطّي فكرة الفراق والإنفصال عن الحبيب السابق، ويسعى للعودة وإنما ينتظر الفرصة المناسبة. فمن هي هذه الأبراج التي ستحاول العودة إلى الحبيب السابق قبل مناسبة يوم الحب.

اكتشفوا الأبراج التي لا تتحمل الفراق والتي ستعود إلى حبيبها السابق قبل يوم الحب.

برج السرطان

يُعد الفراق بالنسبة لبرج السرطان شيء يصعب تجاوزه، ولا يملك القدرة على تجنب محنته وإصابته بالاكتئاب، لذا يكون الحل الأمثل هو العودة للحبيب السابق وإعادة بناء ما تم هدمه. ومع إقتراب عيد الحب هو مستعد لطي صفحة الماضي والمحاولة مجدداً لانه يحبك ومشتاق إليك.

برج العذراء

لا يُمكن للعذراء تجاوز فكرة عدم العودة للحبيب، ويصعب عليه تقبّل فكرة الفراق، ولا يستطيع تقبل الواقع، ويُخلّف له ألماً شديداً وفجوةً عاطفيّةً حادة، ولا يستطيع أن ينسى أو يتأقلم مع واقعه الجديد. ومع اقتراب يوم الحب هو يفكر بك أكثر من أي وقت مضى وبالنسبة إليه إن لم يحاول العودة اليك فهو بالفعل قد يصاب بالجنون لأنك ترافقينه في كل لحظة من لحظات نهاره وليله.

برج العقرب

لا يستطيع العقرب تقبل حقيقة الفراق، وسيحاول العودة إلى الطرف الآخر بأي طريقة، لا يستطيع تقبّل الوحدة ومعايشتها، ويحاول الهروب إلى الأماكن البعيدة وينطوي على نفسه.

ستتضاعف رغبة العقرب في يوم الحب وبالتالي سيحاول مجدداً العودة إايك، في حال كان قرارك عدم القبول به مجدداً توقعي منه المزيد من المحاولات حتى يفقد الأمل كلياً.

برج الجدي

لا يستطيع الجدي تخطي مرحلة الفراق والإنفصال أو عدم التفكير به والعودة إليه. ولا يملك القدرة على التخطي والبدء بتشكيل علاقات أخرى ناضجة، وتكوين حياة مشرقة مع من حوله، والتطلّع إلى المستقبل بتفاؤل، وخوض تجارب جديدة وجيدة في الحياة. لذا ومع إقتراب يوم الحب فهو يخطط لما عليه القيام به من أجل الفوز بحبك مجدداً. وسيقدم لك إعتذار طويلاً مع مجموعة من الأسباب التي سيفسرها لك بكل حب وشغف.