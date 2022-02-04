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معركة بين مجموعة حيتان... اليكم ما حصل

Lebanon 24
04-02-2022 | 10:00
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رصد علماء حادثة نادرة جدا، حيث قام سرب من حيتان الأوركا الملقبة بـ"سفاح الأعماق"، بتنفيذ هجوم جماعي على أكبر مخلوقات الأرض، الحوت الأزرق، في ظاهرة تعد الأولى من نوعها.

ووثق الباحثون قيام حيتان الأوركا القاتلة بالهجوم على حوت أزرق وعضه من عدة مناطق وخنقه ثم التهامه، في ظاهرة تعد إلى يومنا هذا نادرة الرصد.

ورصد العلماء قيام هذه الحيتان القاتلة Orcinus orca، وهي تقوم بمهاجمة وقتل الحيتان الزرقاء 3 مرات فقط، قبالة الساحل الجنوبي الغربي لأستراليا بين عامي 2019 و2021، حسب وكالة "سبوتنيك".

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Marine Mammal Science العلمية، بدت عمليات الهجوم وحشية جدا، حيث قفزت الأوركا على رأس الحوت الأزرق، وسحبته إلى أعماق الماء، والتهمت جزءا من لسانه وهو حي.

وحسب المقال المنشور في مجلة Live Science، فإن إيقاف الحوت الأزرق بالنسبة لصيادي الحيتان أو حتى حيتان الأوركا، "يشبه محاولة إيقاف قطار" بسبب قدرة تحمله وسرعته، لكن هذه الحيتان وجدت حلا لمهاجمته، حيث تنفذ هجمات سريعة تستهدف الزعانف والرأس وتبتعد عن الذيل لأنه قوي جدا.

(سبوتنيك)
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