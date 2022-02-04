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صور تفطر القلوب... اختلف مع زوجته فذبح ابنه

Lebanon 24
04-02-2022 | 05:23
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في جريمة بشعة ومروعة أحدثت صدمة واسعة في أوساط اليمنيين، أقدم أبّ على ذبح ابنه البالغ من العمر 3 سنوات، بعد خلاف مع زوجته، في إحدى المناطق الريفية بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقال ناشطون يمنيون إن والد الطفل ويدعى "حاشد مثنى"، من أهالي قرية "لكمة لشعوب" التابعة لمديرية الحصين بمحافظة الضالع، ذبح طفله بآلة الحصاد في أحد الحقول الزراعية بالمنطقة.

وأشاروا إلى أن الجاني أقدم، أمس الخميس، على ذبح طفله انتقاما من والدته بعد خلاف أسري معها، أدى إلى انفصالهما عن بعض.

وأفادت المصادر أن عدداً من الأهالي هرعوا إلى المنطقة بعد ارتكاب الجريمة، ونقلوا جثة الطفل إلى ثلاجة أحد مشافي المدينة.
 
أداة الجريمة
مرتكب الجريمة القاتل والد الطفل
 
المصدر: العربية
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