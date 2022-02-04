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منوعات
يوتيوبر شهير سرق من متابعيه نصف مليون دولار... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
04-02-2022
|
12:00
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بعدما حظرته منصة يوتيوب عام 2017 عقب مخطط تشفير استولى فيه علناً على حوالي نصف مليون دولار، قبضت السلطات الأميركية على جليد بوسيدون المعروف بـ "بول دينو".
فقد كُشفت خطة بول بأن خدع متابعيه على Ice Poseidon وهو التطبيق الجديد الذي لجأ إليه بعد حظره في يوتيوب بعدما دعاهم للاستثمار في CxCoin، وهي منصة أسسها للحصول على تبرعات بالعملة المشفرة.
وبعدما ظهر بفيديو مدته 23 تقريباً وصدقه الجميع، سحب البساط عنهم واستولى على ما يقارب الـ 500000 دولار، دفع منها 300000 دولار لشراء سيارة Tesla.
شبهات كثيرة
يذكر أن المتهم كان أنشأ قناة Twitch في مايو/أيار من عام 2015 وبعد نجاحه فيها، بدأ التدوين على قناته المعروفة باسم YouTube.
وعلى الرغم من أن Twitch حصدت أكثر من 290،000 متابع قبل حظرها إلى أجل غير مسمى في نيسان من عام 2017 بسبب شبهات كثيرة حامت حولها، إلا أن قناته على YouTube حصلت على أكثر من 580 ألف مشترك.
(العربية)
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