منوعات

يوتيوبر شهير سرق من متابعيه نصف مليون دولار... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-02-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-914844-637795747669605880.jpg
Doc-P-914844-637795747669605880.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما حظرته منصة يوتيوب عام 2017 عقب مخطط تشفير استولى فيه علناً على حوالي نصف مليون دولار، قبضت السلطات الأميركية على جليد بوسيدون المعروف بـ "بول دينو".

فقد كُشفت خطة بول بأن خدع متابعيه على Ice Poseidon وهو التطبيق الجديد الذي لجأ إليه بعد حظره في يوتيوب بعدما دعاهم للاستثمار في CxCoin، وهي منصة أسسها للحصول على تبرعات بالعملة المشفرة.

وبعدما ظهر بفيديو مدته 23 تقريباً وصدقه الجميع، سحب البساط عنهم واستولى على ما يقارب الـ 500000 دولار، دفع منها 300000 دولار لشراء سيارة Tesla.

شبهات كثيرة
يذكر أن المتهم كان أنشأ قناة Twitch في مايو/أيار من عام 2015 وبعد نجاحه فيها، بدأ التدوين على قناته المعروفة باسم YouTube.

وعلى الرغم من أن Twitch حصدت أكثر من 290،000 متابع قبل حظرها إلى أجل غير مسمى في نيسان من عام 2017 بسبب شبهات كثيرة حامت حولها، إلا أن قناته على YouTube حصلت على أكثر من 580 ألف مشترك.
 
(العربية) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-02-04
14:00 | 2022-02-04
12:56 | 2022-02-04
12:50 | 2022-02-04
10:00 | 2022-02-04
08:00 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website