"مشان الله لا تضربوني".. فيديو يوثق تعذيب طفل في درعا السورية لابتزاز ذويه

أثارت قضية الطفل المختطف في درعا السورية غضبا كبيرا في البلاد بعد أن نشر خاطفوه فيديو يظهر فيه وهو يتعرض لتعذيب، وهو يستجدي جلاديه "مشان الله لا تضربوني".وتداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للطفل المختطف فواز قطيفان، وبشكل أقل تم تداول الفيديو الذي يظهر فيه الطفل شبه عار وهو يتعرض للجلد، ولا يملك سوى استجداء خاطفيه بعبارة "مشان الله لا تضربوني".الفيديو نشره الخاطفون المجهولون، بعد نحو 3 أشهر على اختطاف الطفل، وذلك لإجبار ذويه على دفع فدية كبيرة جدا، وتبلغ 500 مليون ليرة، ما يعادل نحو 143 ألف دولار.