منوعات

شابة سورية تحول مشروع تخرجها إلى مصنع صغير (فيديو)

Lebanon 24
04-02-2022 | 12:50
A-
A+
Doc-P-914967-637796013544297000.jpg
Doc-P-914967-637796013544297000.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتأمل فاتن درويش الخيوط الملونة فيما تشرق السعادة من وجهها، فباعتقادها؛ السعادة موجودة لكن بشرط البحث عنها.
آمنت المهندسة درويش بفكرتها، ففتحت عينيها حتى آخر مداهما، تقدمت بثقة، تفحصت آلاتها بهدوء ثم هدرت بصوت عال: "لننسج أحلامنا"!
 
 
المهندسة التي تخرجت من كلية الميكانيك بجامعة حلب، اختصاص غزل ونسيج، كانت كمدينتها تماماً، مفعمة بالحياة والعزيمة، فهي تعرف أن الحياة لن تعطى مرتين، لذلك عملت جاهدة على تحويل مشروع تخرجها إلى أرض الواقع، بعدما حصلت على دعم بسيط عبر مشاركتها في مشروع "قفزة" بجامعة حلب وكانت من العشرة الأوائل الفائزين بالمشروع.
 
من أدوات بسيطة وملحقات صممتها بنفسها، أنشأت الشابة درويش مصنعها الصغير، مبينة في حديثها لـ "سبوتنيك"، أنها قدمت مشروع تخرجها المؤلف من آلة لحياكة وإنتاج الخيوط وفازت من خلاله بجائزة الباسل الذهبية للإبداع والاختراع، ثم نجحت بتجسيده على أرض الواقع وتصنيع أربع آلات لإنتاج الخيوط وحياكتها ضمن ورشة صغيرة خاصة بها ولتدخل من خلالها سوق العمل.
 
تتابع درويش: "تمكنت من الحصول على المنحة المالية والبدء بتصنيع 4 آلات لإنتاج الخيوط ووضعها ضمن ورشة صغيرة، والانطلاق بالعمل بصناعة وحياكة الخيوط اللازمة للألبسة".
 
تمكنت المهندسة درويش من خلال مشروعها من دخول سوق العمل وطورت آلاتها من رأس واحد لآلة بعدة رؤوس حتى تمكنت من خط إنتاج خط متكامل.
 
ولأن طريق النجاح دائماً ما يكون محفوفاً بالصعوبات، تتحدث درويش عن المعوقات التي واجهتها بسبب الحرب الإرهابية التي عصفت بمدينتها على مدار عقد من الزمن، بالإضافة للحصار الاقتصادي الجائر الذي منعها من استيراد المواد الأولية وتأثيرات جائحة كورونا.
 
لكن كل ذلك لم يحبط من عزيمتها، حيث لم تتوقف عن الإنتاج خلال جائحة كورونا وعمدت إلى تصنيع وحياكة خيوط الكمامات المستخدمة في تثبيت وارتداء الكمامة ووفرتها للسوق المحلية وبجودة عالية.
 
تعرف فاتن درويش أن الحياة ستدب في هذا السكون من جديد ليعود كسابق عهده؛ زماناً وتاريخاً عظيماً في مدينة لطالما أثبتت أن الحياة تليق بها.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-02-04
14:00 | 2022-02-04
12:56 | 2022-02-04
12:00 | 2022-02-04
10:00 | 2022-02-04
08:00 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website