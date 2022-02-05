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هذه الأبراج تعشق السفر.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
05-02-2022 | 00:30
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البعض بفضل السفر بين الحين والآخر، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة أو للتعرف على ثقافات شعبية جديدة، أو حتى لاكتشاف أماكن جديدة ومختلفة والتقاط بعض الصور التذكارية مع الأصدقاء والأقارب، إلا أن السفر بالنسبة لآخرين هو المتعة الرئيسية في الحياة وغالبًا ما يقضون معظم أيام حياتهم على سفر يتنقلون من مكان لآخر دون كلل ولا ملل وأحيانًا من دون أي تخطيط، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "astrotalk" المتخصص فى علم الأبراج.

 

برج القوس

يفضل مولود برج القوس السفر بين البلاد للتعرف على ثقافات وأطعمة جديدة وللالتقاط بعض الصور التذكارية ومشاركتها على صفحته الخاصة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي مع أصدقائه وأقاربه.

 

برج الحمل

يفضل مولود برج الحمل حياة المغامرة، لذلك فهو دائماً يحرص على السفر والتجول بين البلاد، والتعرف على أنواع مختلفة من الرياضة، مثل تسلق الصخور والقفز على الجرف وغيرها من أنواع الرياضة التي تجعله دائماً في حالة نشاط.

 

برج الجدي

يحرص مولود برج الجدى على كسب المال بغرض أن يعيش حياة الرفاهية  ويسافر لأى مكان يحتوى على شاطئ وجبال وسهول وغابات، ويتناول الأطعمة المختلفة والمميزة، التي تجعله يشعر بالاستمتاع .

 

برج الجوزاء

يعتبر برج الجوزاء من الأبراج العاشقة للسفر، والتى دائماً ما تحرص على اصطحاب مجموعة من الأصدقاء فى أى رحلة ترفيهية، سواء لزيارة المعالم التاريخية والمتاحف الشهيرة أو بقصد تذوق الأطعمة المحلية فى بعض الدول.

 

برج الدلو

يفضل مولود برج الدلو السفر بين الحين والآخر للهروب من الواقع والمشاكل التى يعانى منها، لذلك يفضل الذهاب للأماكن التى تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة، ليستمتع بجمال الطبيعية ويعيش حالة من الاسترخاء.

المصدر: اليوم السابع
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