جريمة مروعة.. مصري يقتل زوجته وابنيه بالرصاص وينتحر

شهد حي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة جريمة مروعة، إذ قتل رجل أعمال زوجته وابنيه رميا بالرصاص داخل منزله كما أصاب والدة زوجته، ثم أقدم على الإنتحار.

ووفقاً لقناة "العربية"، فإن الرجل عمد إلى ارتكاب هذه الجريمة لشكه في نسب أبنائه وسلوك زوجته.