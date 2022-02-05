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جريمة مروعة.. مصري يقتل زوجته وابنيه بالرصاص وينتحر

Lebanon 24
05-02-2022 | 11:00
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شهد حي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة جريمة مروعة، إذ قتل رجل أعمال زوجته وابنيه رميا بالرصاص داخل منزله كما أصاب والدة زوجته، ثم أقدم على الإنتحار.
 
ووفقاً لقناة "العربية"، فإن الرجل عمد إلى ارتكاب هذه الجريمة لشكه في نسب أبنائه وسلوك زوجته. 
 
وفي التفاصيل، تلقت أجهزة الأمن المصرية بلاغاً بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته واثنين من أبنائه وإصابة والدة زوجته. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث حيث تبين أن القاتل رجل أعمال، وأطلق الرصاص على زوجته وابنيه بسبب شكه في سلوك زوجته ونسب أولاده كما أصاب والدة زوجته.

وأوضحت التحريات أن المتهم وبعد ارتكابه جريمته انتحر، حيث أطلق الرصاص على نفسه، فيما تم نقل والدة زوجته إلى المستشفى في حالة خطرة.

وانتدبت جهات التحقيق رجال المعمل الجنائي لفحص مسرح الحادث وفوارق الطلقات ومحتويات المنزل ومنافذه. كذلك، استدعت أجهزة الأمن شهود العيان والجيران لسماع أقوالهم ومعرفة الملابسات.

وقررت النيابة التصريح بدفن الجثث وانتظار تحسن الحالة الصحية لوالدة الزوجة لاستجوابها.
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