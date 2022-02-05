هذه الأبراج ستكون محظوظة في عيد الحب.. هل أنت من بينها؟

الناس يحاولون القيام بالعديد من الأشياء للحصول على حبهم الحقيقي، لكن يًقال أنّ الحظ يلعب دوراً مهماً في الحصول على الحب. ووفقاً لعلم الفلك والأبراج، فقد تغيرت مواقع الكواكب بالنسبة للعديد من علامات الأبراج في بداية العام 2022. لذا، سيكون يوم 14 شباط مميزاً لعدد قليل من الأبراج.

في عيد يوم الحب هذا، هناك احتمال أن تجد بعض الأبراج شركاء الحب المثاليين. فهل أنت واحد من الأبراج التي قد تكون محظوظة في عيد يوم الحب؟

برج الحمل

سيكون يوم عيد الحب هذا مميزاً للغاية بالنسبة للحمل، والذي بذل كل جهد ممكن خلال الأشهر القليلة الماضية. سيكون الحمل بمزاج للمغازلة وللقيام بكل الأمور التي عادةً ينتقدها مثل شراء الورود وتقديم الهدايا وتلقيها. التبدل هذا بالمزاج سيعود بالكثير من الفائدة على الفئة المرتبطة. بالنسبة للأعزب، فيمكن لحبك أن يقترح عليك الزواج بطريقة رومانسية جداً.

برج الأسد

في يوم عيد الحب هذا، ستُغيّر الكواكب موقعها مما يعني أنه قد تكون هناك تغييرات في حياة الأسد أيضاً. التغيير هذا سيجعل الأسد في حالة من الراحة النفسية التامة. في المقابل الشريك سيشعر أيضاً بالكثير من الراحة. بالنسبة للعازبين وخلافاً للأعوام السابقة لن يشعر بانه يغرد بمفرده خارج السرب ولن يتحمل بعض الأمور التي عادة لا تروق، وبالتالي لا مشاعر مجروحة وحزن بل مجرد مساحة بيضاء من الهدوء.

برج الميزان

سيكون 14 شباط يوماً مهماً جداً بالنسبة للميزان. يتمتع الميزان بكل الاحتمالات لإستعادة الماضي. في هذا اليوم، سيحصل على أكبر هدية في حياته. فإذا كنت تقترح على شخص ما في هذا اليوم الخاص، فقد يتم قبول اقتراحك. إذا كانت محادثات الزواج على الورق، فيمكن أن تسير الأمور في مكانها.

برج القوس

سيأتي عيد الحب ببعض الأخبار المهمة جداً بالنسبة لك. إذا كنت شعرت بخيبة أمل في علاقة ما سابقاً، فلا تشعر بالضعف، سيأتي شخص أفضل في حياتك. إذا كان شريكك في الحب غاضباً منك، فإنّ أسبوع عيد الحب هذا خاص جداً بالنسبة لك. إذا كنت متزوجاً فحاول تجنب الخلافات الصغيرة واستمر في الحفاظ على الحب في علاقتك. ولكن الأعزب سيجد نفسه امام مشاعر لم يختبرها من قبل تجاه أحد الأشخاص المميزين.