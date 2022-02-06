رئيس كوريا الشمالية يفاجئ الجميع بجسمه النحيف.. كيف أنقص وزنه؟ (فيديو)

أثار ظهور زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بمظهر أكثر نحافة من المعتاد، الكثير من التكهنات بشأن حالته الصحية، ولم يثُبت صحتها حتى الآن، حول السبب الحقيقي الكامن وراء خسارته الكثير من الوزن.



أظهر فيلم وثائقي زعيم كوريا الشمالية، في خضم تعامله مع أسوأ أزمة تطال بلاده وسط جائحة كورونا والعقوبات، بعد أن خسر الكثير من وزنه، وبين شائعات رجحت أن يكون مريضًا، فيما نفت وسائل إعلام كورية شمالية الفرضية قائلة إن الزعيم يتبع نظاما غذائيا صحيا.

وأثارت اللقطة المعروضة بالفيلم الوثائقي، الجدل مجددا حول صحة كيم، الذي يستمر في فقدان وزنه، حيث قالت أجهزة الاستخبارات في كوريا الجنوبية إن الزعيم الكوري الشمالي خسر 44 رطلا من وزنه على الأقل.كما شوهد زعيم كوريا الشمالية في الفيلم الوثائقي يشاهد شروق الشمس بمفرده أثناء ركوب حصان أبيض على الشاطئ، إضافة إلى وقوفه مع مسؤولين عسكريين من بينهم باك جونج تشون، رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، تلاه مقطع من الدبابات تجري تدريبات بالذخيرة الحية.وشمل الفيلم الوثائقي أيضًا، صورا نادرة لناطحة سحاب جديدة من 80 طابقا ومنطقة سكنية كبيرة، فضلا عن بعض المقاطع والصور لمعرض دفاعي في أكتوبر الماضي وتجارب صاروخية سابقة. وفي أحد مشاهد الوثائقي، شوهد كيم وهو يسير بصعوبة على سلالم خلال زيارة إلى موقع بناء.وأثيرت هذه التكهنات حول حالته الصحية، من خلال مجموعة من الصور التي تظهر فقدانه الكبير في الوزن بشكل ملحوظ، على غير عادته، بالإضافة إلى غيابه عن المشهد العام لمدة شهر في العام الماضي.وتوقع المراقبون في ذلك الوقت أن خسارة كيم للوزن ستستخدم كغطاء لتشجيع التعاطف مع القائد وإظهار أنه كان يقدم تضحيات ويعمل على إرهاق نفسه.في حين إن خبير كوري شمالي قال لرويترز العام الماضي، إنه من الصعب تحديد سبب فقدان «كيم» للوزن، أو ما هي ظروفه الصحية، لكنهم الآن يستخدمونه لأغراض دعائية، وعلى وجه التحديد لتسليط الضوء على عمله الجاد وتضحياته لتحسين مستويات معيشة الناس..وقد سجل الفيلم، بحسب people، الذي يحمل عنوان «عام النصر العظيم، 2021»، ومدته 110 دقائق، سلسلة من الإنجازات على مدار العام بما في ذلك تطوير الصواريخ والبناء والجهود المبذولة للتغلب على الوباء.