طقوس غريبة للاحتفال بعيد الحب حول العالم

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الحب، ويحرص المتحابون في هذا اليوم على منح بعضهم البعض أنواعا مختلفة من الهدايا تعبيرا عن الحب والامتنان، وغالبا ما تكون الهداية عبارة عن ورود وشوكولاتة وغيرها من الهدايا التقليدية، لكن بعض الدول لها طقوس مختلفة تماما للاحتفال بهذا اليوم ومن أبرزها وفقا للموقع الأميركي «wanderlust».النساء تقدم الشوكولاتة للرجالفي كوريا الجنوبية تقوم النساء بتقديم الشوكولاتة في عيد الحب للتعبير عن الامتنان في الرابع عشر من شباط، ويحتفلون مرة أخرى بالفلانتين خلال شهري شباط وآذار.النرويجفي النرويج يُحتفل بعيد الحب من خلال إرسال رسالة رومانسية دون الإفصاح عن الهوية للشخص المرسل إليه ويسمى بـ «المعجب السري».يوم الأصدقاء في إستونيافي إستونيا يسمى عيد الحب بيوم الصداقة، ويتبادل الناس الهدايا وبطاقات التهنئة في هذا اليوم، تعبيرا عن الحب.ملاعق الحبفي ويلز يُحتفل بعيد الحب بطريقة غير تقليدية، من خلال إهداء ما يسمى بملعقة الحب، وهي عبارة عن ملاعق خشبية ينحتها الرجال ويكتبون عليها عبارات رومانسية، وتقدم كهدية للنساء في هذا اليوم.تزيين التفاح في العراقفي العراق يقوم الأشخاص بتزيين ثمار التفاح الأحمر، رمزا للحب، ويعتقد أن هذه العادة تجلب الحب والرخاء لصاحبها.بسكويت الزنجبيلفي ألمانيا يحتفلوا بعيد الحب من خلال خبز بسكويت الزنجبيل على هيئة قلب، ويتناوله المحبوبون مع بعض البعض مع احتساء الشاي، ويأتي مع البسكويت شرائط تُربط حول الكتف تعبيرا عن الحب والأبدية.