هذه الأبراج مهووسة بمظهرها الخارجي... هل أنت من بينها؟





برج الثور



الثور من الأبراج التي تُعير أهمية كبرى لشكلها الخارجي؛ إذ يجعلها تشعر بحال أفضل، ويجد راحته النفسية بالإعتناء بنفسه وبالظهور بأفضل طلة ممكنة. وفي الواقع، ان الثور من الابراج التي تكترث كثيراً للماديات ولكل ما هو فاخر، مما يجعله ينفق مبالغ خيالية على الأزياء والشعر والمكياج والأحذية.

ولكن الأمر لا يتوقف فقط عند محاولة الثور الشعور بشكل أفضل، بل يحب أن يلفت الانظار إليه. وبالتالي، الحرص على كل تفصيل في طلته ضروري. فهو يحتاج لأن يكون محط أنظار الجميع في أي مكان يتواجد فيه. مما لا شك أن المظهر الخارجي، يعبّر عن شخصية الإنسان. ولكن، البعض يعطي أهمية كبيرة لمظهره الخارجي أكثر مما يجب. في الواقع يمكن القول بأن هذه الفئة مهووسة تمامًا بشكلها الخارجي وتمنحه الكثير من الجهد والوقت وحتى المال أيضًا. فمن هي الفئة الأكثر هوسًا في مظهرها الخارجي وفق الأبراج؟!برج الثورالثور من الأبراج التي تُعير أهمية كبرى لشكلها الخارجي؛ إذ يجعلها تشعر بحال أفضل، ويجد راحته النفسية بالإعتناء بنفسه وبالظهور بأفضل طلة ممكنة. وفي الواقع، ان الثور من الابراج التي تكترث كثيراً للماديات ولكل ما هو فاخر، مما يجعله ينفق مبالغ خيالية على الأزياء والشعر والمكياج والأحذية.ولكن الأمر لا يتوقف فقط عند محاولة الثور الشعور بشكل أفضل، بل يحب أن يلفت الانظار إليه. وبالتالي، الحرص على كل تفصيل في طلته ضروري. فهو يحتاج لأن يكون محط أنظار الجميع في أي مكان يتواجد فيه.





برج الأسد يحب أن يكون محور الكون في كل مكان يتواجد فيه. وأسهل طريقة للقيام بذلك هي من خلال إعتنائه المفرط بشكله الخارجي. في الواقع، برج الأسد معروف عنه بأنه مهووس بشكله الخارجي؛ إذ يدرك بأنه أول ما يلاحظه الآخر. وبالتالي، هو يريد المثالية والجاذبية والتأثير.

ويملك الأسد إطلالات مختلفة يعتمدها ولكنها كلها مثالية، فهي أشبه بترتيبات في عقله حاضرة وجاهزة عند الطلب. الأسد بالتأكيد من الأبراج التي تتبع آخر صيحات الموضة. ولكنه دائماً يضيف اللمسات الخاصة به والتي تعبر عن شخصيته ما يجعله يتميز ويختلف عن غيره. برج الأسدبرج الأسد يحب أن يكون محور الكون في كل مكان يتواجد فيه. وأسهل طريقة للقيام بذلك هي من خلال إعتنائه المفرط بشكله الخارجي. في الواقع، برج الأسد معروف عنه بأنه مهووس بشكله الخارجي؛ إذ يدرك بأنه أول ما يلاحظه الآخر. وبالتالي، هو يريد المثالية والجاذبية والتأثير.ويملك الأسد إطلالات مختلفة يعتمدها ولكنها كلها مثالية، فهي أشبه بترتيبات في عقله حاضرة وجاهزة عند الطلب. الأسد بالتأكيد من الأبراج التي تتبع آخر صيحات الموضة. ولكنه دائماً يضيف اللمسات الخاصة به والتي تعبر عن شخصيته ما يجعله يتميز ويختلف عن غيره.





العذراء برج مهووس بشكله الخارجي، إذ يريد أن يترك الإنطباعات الجيدة عند الآخرين. هو يدرك بأن الآخر يحكم عليه من خلال شكله وملابسه وأناقته. وبما أنه يريد وبشكل دائم ان يترك الإنطباعات الجيدة، فهو يحرص على أن تكون طلته مثالية. طلة العذراء الخارجية في الواقع هي انعكاس مباشر لشخصيته وعليه فهي طلة أنيقة غير صاخبة ومتماسكة ورصينة.

ويعد برج العذراء من أكثر الأبراج المهووسة بالنظافة والترتيب فهناك حرص شديد على أن تكون كل قطعة من قطع الملابس أو الأحذية أو الاكسسورات بحالة مثالية . برج العذراءالعذراء برج مهووس بشكله الخارجي، إذ يريد أن يترك الإنطباعات الجيدة عند الآخرين. هو يدرك بأن الآخر يحكم عليه من خلال شكله وملابسه وأناقته. وبما أنه يريد وبشكل دائم ان يترك الإنطباعات الجيدة، فهو يحرص على أن تكون طلته مثالية. طلة العذراء الخارجية في الواقع هي انعكاس مباشر لشخصيته وعليه فهي طلة أنيقة غير صاخبة ومتماسكة ورصينة.ويعد برج العذراء من أكثر الأبراج المهووسة بالنظافة والترتيب فهناك حرص شديد على أن تكون كل قطعة من قطع الملابس أو الأحذية أو الاكسسورات بحالة مثالية .

برج الميزان



برج الميزان من الابراج التي تحب الموضة بشكل عام. وهو مستعدّ للقيام بالمستحيل من أجل المحافظة على هذه السمعة. هذا البرج وحتى ولو كان يشاهد التلفزيون بمفرده في المنزل فهو يحرص على ارتداء ملابس أنيقة مع حذاء منزلي مميز. والميزان أيضاً من الابراج التي تملك ملابس خاصة لكل مناسبة، فهناك إطلالة مخصّصة للقاء الأصدقاء، وإطلالة للذهاب الى المتجر وإطلالة أخرى للمناسبات، سواء الكاجوال أو الرسمية.

ويحرص الميزان عند خروجه من المنزل، أن يحمل معه عدة الطوارئ الخاصة بالشعر، والأظافر والملابس والمكياج والعطور في حقيبته.