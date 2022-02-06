ما الذي يحمله يوم الحب لكل برج في هذا العام؟

يعود عيد الحب مجدداً وتعود معه الحماسة الكبيرة تجاه هذا اليوم المميّز. لكن ما الذي يُخبئه عيد الحب لكل برجٍ من الأبراج في هذا العام؟ للإجابة على هذا السؤال الذي يهم الكثير من النساء، نستعرض اليوم في هذا المقال أبرز التوقعات لمواليد الأبراج الفلكية في يوم عيد الحب وكيفية احتفالهم بالفالنتاين.

برج الحمل

سيكون يوم عيد الحب يوماً مميزاً كثيراً لبرج الحمل. وراهني على جاذبيتكِ ومارسيها ووضحي وجهة نظركِ للحبيب. إنّه يوم مناسب للمجازفة وطلب طلبات جريئة من الحبيب.

برج الثور

إنّ مولود هذا البرج مخلص وملتزم تجاه الحبيب ويحرص على اصطحاب الشريك في رحلة رومانسية مليئة بالحب والضحك. لكن ينتظر الشريك منك أن تكون له كلياً وصافي الذهن في هذا اليوم المميز وانتبه من الحماسة الزائدة. يجب أن ترمي السلبيات وأن تنتبه من التسرع حتى لا تتأثر علاقتك بالحبيب. سيكون هذا اليوم مربكاً قليلاً لكن عليك الحذر من الأعداء المتخفين. يُعبر هذا البرج عن حبه باستخدام أفكار واقعية ومجربة. يحمل عيد الحب لك مفاجأة سارة وهي هدية لم تكن متوقعة.

برج الجوزاء

قد يتلقى أصحاب هذا البرج عرضاً للزواج أو سيكون هناك لقاء مع من يسعد ويشرح قلبك. سيكون يوم عيد الحب يوماً للبدء بمشاريع جديدة، وعلى صعيد العاطفة سيلعب الأصدقاء أدواراً مهمة في تطمينك وإسعادك.

برج السرطان

قد يتفاجأ مواليد هذا البرج في يوم عيد الحب، وفي حال لقاء الحبيب فسيحمل اللقاء طابعاً ودياً مليئاً بترتيب الأوضاع العاطفية أو العلاقة الزوجية. كما سيكون هذا البرج بعيداً عن أي تحديات تُذكر.

برج الأسد

سيكون يوم عيد الحب محطة سعيدة بالنسبة لك. وفي حال التحضير لمشروع عاطفي مع الحبيب فهذا اليوم هو الأفضل لهذا الأمر. وسيتم التعبير عن الحب والعشق للحبيب.

برج العذراء

يُعتبر هذا اليوم مثالياً لمشروع أو فكرة جديدة مع الحبيب. لكن ينصحك الفلك بالحذر من تداخل الماضي والحاضر والتعبير عن الرأي بشكل إنفعالي وغاضب مع الانتباه من ردات الفعل. إنّ تنفيذ كل هذا سيجعل ليلة الحب تمضي بسلام في جو حميمي جميل.

برج الميزان

في عيد الحب قد يطالبك الحبيب أو الزوج بتقديم التزام أكبر. وقد تُخلق بعض الحساسيات في العلاقة الزوجية أو العاطفية. وينصح الفلك بعدم إعادة إحضار المشاكل والنزاعات القديمة مع الحبيب مع التصرف بشكل موضوعي وترتيب الأوضاع العاطفية من دون إحداث بلبلة. وكل ذلك من أجل قضاء عيد حب يجمع بين تصفية القلوب وقضاء وقت جميل مع الحبيب.

برج العقرب

سيقضي مواليد هذا البرج يوماً مميزاً مليئاً بالرومانسية والشغف والحب. سيكون هذا اليوم بداية جديدة لك أو قد تطلق مشروعاً جديداً سيعجب الحبيب.

برج القوس

سيكون هذا اليوم محورياً ومدخلاً لإيجاد حلول لمشاكل قديمة تتعلق بالحبيب. سيكون مواليد هذا البرج مقنعين جداً وسيزدهر التواصل مع الحبيب للخروج بترتيبات ستريحك من دون شك. وفي هذا اليوم سيقضي مواليد هذا البرج لحظات رومانسية رائعة.

برج الجدي

يُطلق الفلك تحذيرات كثيرة لمواليد هذا البرج وهناك نصائح لعدم تحدي ومجابهة وتحطيم قلب الحبيب بكلام قاسي وجارح وسلبي. إنّ الأخذ بعين الاعتبار هذه النصائح سيضمن لمواليد هذا البرج يوماً هادئاً ودافئاً سيحوله الحبيب إلى يوم مليء بالحب والرومانسية.

برج الدلو

يقدم الفلك لك نصيحة تقديم مشاريع ممتعة ومسلية للحبيب مع إثارة فضوله. ويُنصح باصطحاب الحبيب بسفرة قصيرة أو زيارة مهمة جداً للحصول على ختام رومانسي معه.

برج الحوت

من الأفضل التروي وعدم التسرع مع اعتماد ليونة كبيرة حتّى لو لم تسير الأمور بالشكل الذي يتمناه مواليد هذا البرج. لذا يجب ترتيب مظهرك وشكلك ولباسك للظهور بأجمل صورة فيتأثر الحبيب بالستايل واللوك. على صاحب البرج التأكد أنّ ما ينتظره سيأتي إليه.

(موقع يومياتي)