الطبيب أشرف أنهى حياته بطريقة مأساوية... أصابه الاكتئاب الشديد بعد مرضه 3 مرات بـ"كورونا"

قالت وسائل إعام مصرية، إن طبيبا في الـ66 من عمره، أقدم على الانتحار، بعد دخوله في مرحلة اكتئاب شديد.وأوضحت مواقع مصرية أن طبيب النسائية والتوليد أشرف العربي، أصيب بفيروس "كورونا" للمرة الثالثة قبل أيام، وهو كان يمر في مرحلة اكتئاب شديد، قبل وبعد الإصابة.وتابعت بأن الطبيب العربي غير متزوج، ودائما ما كان متخوفا من عدم قدرة أحد على الاعتناء به في حال أصبح عاجزا عن خدمة نفسه بنفسه، وهو ما دفعه للانتحار.واللافت أن والد الطبيب يبلغ من العمر 93 عاما، وكان يقيم معه بحسب مواقع مصرية.وذكرت أن الطبيب استدعى والده، وزوج شقيقته، وسكرتيرة عيادته، وأبلغهم بحالته النفسية، قبل أن يدخل إلى الغرفة ويلقي نفسه من الطابق السابع.ولاحقا عثر على آخر رسالة للطبيب كتبها على إحدى الأوراق الخاصة بعيادته، وجاء فيها: "الارتفاع الشديد في ضغط الدم سبب لي مشاكل صحية لا شفاء منها.. المعاناة فوق احتمالي، والآلام لا تفارقني ليل نهار.. أعتذر لأسرتي وأصدقائي والمرضى".