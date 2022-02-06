14
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
ناسا تكشف عن مصير "محطة الفضاء الدولية" بعد تقاعدها في 2031
Lebanon 24
06-02-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تخطط وكالة الفضاء الأميركية، ناسا، إلى إغراق محطة الفضاء الدولية "أي أس أس" في المحيط الهادئ، بعد تقاعدها وخروجها عن الخدمة في 2031، وفق تقرير لشبكة "سي.أن.أن".
وبعد إغلاق المحطة، ستوجه نحو الغلاف الجوي حيث ستحترق وتتفكك، ثم لتسقط في المياه.
وتجمع محطة الفضاء الدولية رواد فضاء من جميع أنحاء العالم، ولطالما أعتبرت أفضل نموذج للتعاون بين العديد من الدول، وبدأ العمل بها منذ العام 1998.
وحدد وقت تقاعد محطة الفضاء الدولية اعتمادا على التزام إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بدعم العمليات للمحطة حتى 2030، بحسب تقرير نشرته مجلة "لايف سينس" العلمية.
وفي الفترة التي تسبق إيقاف تشغيل محطة الفضاء الدولية، وقعت ناسا اتفاقيات مع شركات خاصة لإطلاق محطات فضائية تجارية يمكن استخدامها من جانب رواد الفضاء التابعين لجهات حكومية.
وأشارت ناسا إلى محطات الفضاء الجديدة التي ستطلقها شركات "بلو أوريجن"، و"نانوراكس" و"نورثروب جرومان"، إذ يتوقع أن يتم تشغيلها قبل إحالة محطة الفضاء الدولية للتقاعد.
فيل مكاليستر، من وكالة ناسا، قال " إن القطاع الخاص قادر تقنيا وماليا على تطوير وتشغيل محطات تجارية في مدار أرضي منخفض بمساعدة ناسا، حيث نتطلع إلى مشاركة ما تعلمناه للوصول إلى محطات آمنة وموثوقة".
روبين جاتينز، مدير محطة الفضاء الدولية في ناسا، قال "إن المحطة الدولية تدخل عقدها الثالث، والأكثر إنتاجية كمنصة علمية رائدة في مجال الجاذبية".
وأشار إلى أنه "بناء على شراكاتنا العالمية تمكنا من استكشاف الفضاء، ومواصلة البحث عما يفيد البشرية، ووضع الأساس لمستقبل تجاري في مدار أرضي منخفض".
وكانت بعض الدول قد أعلنت أنها تريد الانسحاب بشكل نهائي من محطة الفضاء الدولي في 2025، وأنها بدأت في التحضير لإنشاء محطات فضائية خاصة بها.
محطة الفضاء الدولية استغرق بناؤها 42 رحلة تجميع، بتكلفة تقدر بـ 100 مليار دولار، حيث تضم 16 وحدة مترابطة صالحة للسكن، ويوجد حاليا 11 رائد فضاء من أربعة دول مختلفة على متنها.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
أيها اللبنانيّون استعدّوا.. عاصفة ثلجيّة جديدة ستصلُ قريباً فإليكم موعدها
Lebanon 24
أيها اللبنانيّون استعدّوا.. عاصفة ثلجيّة جديدة ستصلُ قريباً فإليكم موعدها
03:23 | 2022-02-06
06/02/2022 03:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قصة كارين رزق الله؟.. ظهرت بفستان قصير وحافية القدمين وهي تبكي (صورة)
Lebanon 24
ما قصة كارين رزق الله؟.. ظهرت بفستان قصير وحافية القدمين وهي تبكي (صورة)
00:57 | 2022-02-06
06/02/2022 12:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرفعُ سعر خدمة في لبنان بشكل كبير.. لن تتوقعوا ما هي
Lebanon 24
الدولار يرفعُ سعر خدمة في لبنان بشكل كبير.. لن تتوقعوا ما هي
11:30 | 2022-02-06
06/02/2022 11:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رحل قبل إنقاذه... ما هو سبب وفاة الطفل ريان؟
Lebanon 24
رحل قبل إنقاذه... ما هو سبب وفاة الطفل ريان؟
00:11 | 2022-02-06
06/02/2022 12:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة صباح اليوم الاحد
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة صباح اليوم الاحد
02:00 | 2022-02-06
06/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2022-02-06
طقوس غريبة للاحتفال بعيد الحب حول العالم
11:00 | 2022-02-06
"الماسة اللغز".. سباق محموم للفوز بالقطعة السوداء الأغلى
08:00 | 2022-02-06
شهر مثالي لمواليد هذا البرج في شباط.. بإنتظارك مكافأة أو هدية في هذه الأيام
05:00 | 2022-02-06
رئيس كوريا الشمالية يفاجئ الجميع بجسمه النحيف.. كيف أنقص وزنه؟ (فيديو)
03:13 | 2022-02-06
الطبيب أشرف أنهى حياته بطريقة مأساوية... أصابه الاكتئاب الشديد بعد مرضه 3 مرات بـ"كورونا"
03:00 | 2022-02-06
ما الذي يحمله يوم الحب لكل برج في هذا العام؟
فيديو
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
05:00 | 2022-02-05
07/02/2022 00:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
16:00 | 2022-02-04
07/02/2022 00:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-02-04
07/02/2022 00:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact