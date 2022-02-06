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منوعات
شهر مثالي لمواليد هذا البرج في شباط.. بإنتظارك مكافأة أو هدية في هذه الأيام
Lebanon 24
06-02-2022
|
08:00
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ماذا يحمل شهر شباط 2022 من توقعات لمواليد برج الحمل؟ّ وما هي تأثير حركة الكواكب على طالع برج الحمل، سواء على الصعيد المهني أو حتى العاطفي؟! لمعرفة المزيد اليكم أبرز توقعات شهر شباط 2022 لبرج الحمل وفق حركة الكواكب:
توقعات برج الحمل مهنياً
شباط هو أحد أشهر الحظ بالنسبة لمولود برج الحمل. سيكون مسطرة الكواكب الخاصة بك، المريخ، في أقوى وضع لها في السماء. يمنحك هذا قدرا لا يصدق من الطاقة والتركيز لمتابعة أهدافك. إذا كنت تعمل في مشروع إبداعي أو متعلق بالوظيفة، فإن اكتمال القمر هذا الشهر في برج الأسد يمكن أن يمنحك المزيد من الدعم.
يعتبر شهر شباط واعداً لزيادة المصادر المالية. قد يتصل البعض بالعملاء القدامى أو الأصدقاء الذين قد يكونون مفيدين لنمو أعمالهم؛ بسبب وجود كواكب معاكسة لبرجك أي في برج الجدي. هنالك سر آخر لنجاحك هذا الشهر وهو القيام في أعمالك بثقة، ومحاولة مقاربة الأمور بدقة وحذر ودرس عميق لكل ما تود القيام به. تعاود الكواكب سيرها المباشر إبتداءً من منتصف الشهر، ما قد يشجعك على إعلان الحقيقة وتوضيح بعض الأمور، أو هي الظروف التي تدفع باتجاه إظهار الصورة بعيداً عن الالتباس ما يخدم تطلعاتك ويشعرك بالإستقرار.
قد تتوافد بعض الصعوبات وربما ينشأ نزاع في مجال عملك، بسبب تواجد ماركور ومارس وفينوس في نفس البرج وطوال الشهر ويشكلون مشهداً فلكياً معاكساً لك. قد يرغمك احدهم على القيام في خطوة لطالما أنت تجنبتها. توضع أمامك العراقيل وهذا يُحتّم عليك إعادة تقويم أعمالك. عليك أن تعلم أنَّ التروي والصبر وعدم التسرّع في أي أمر خلال هذا الشهر، خاصةً في النصف الأول منه. إلا أنّ القمر الجديد في بداية الشهر في الدلو سيفتح أمامك مجالات مناسبة للإنشراح والإزدهار وترويج بعض الأفكار المهمة، لكن سرعان ما تنتصر الكواكب الثلاثة المعاكسة، مما يؤدي ال بعض الأجواء المزعجة. ربما تحصل على مكافأة أو هدية أو جائزة في الأيام الأخيرة من الشهر.
أيام الحظ: 8 و16 و23 من شهر شباط 2022.
توقعات برج الحمل عاطفياً
شهر مثالي للتخطيط لقضاء إجازة أو شيء خاص لشريكك. تشهد أجواءً رومانسية حالمة مع الشريك، وتمضي أوقاتاً سارة وسعيدة. لكن، احذر الغيرة تجاه الشريك، وابتعد عن الشكوك التي تراودك من حين لآخر، تفادياً لأي مواجهة مع الشريك.أما إذا كنت أعزب قد يجلب هذا الشهر اهتماماً جديداً بالحب، وربما تلتقلي بالشخص الذي يخطف قلبك صدفة.
المصدر: سيدتي
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