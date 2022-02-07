"الوضع المادي صعب"... 7 أفكار للاحتفال بعيد الحب في المنزل

أيام قليلة ويبدأ العالم بالاحتفال بعيد الحب، إذ يتبادل البعض الورود، وينتشر اللون الأحمر في كل الأرجاء، وتغزو «الدباديب» والهدايا الشوارع، إلا أن بعض المتزوجين لا يستطيعون عمل الاحتفالات الباهظة، وفي الوقت ذاته لا يرغبون أن يمر اليوم في حياتهم دون أثر.اليك مجموعة من النصائح التي تساعدك على قضاء يوم عيد حب لطيف، دون تكاليف كبيرة، وفقا لموقع «Insider»:- يلزم ترك أثر لعيد الحب بهدية بسيطة من كلا الزوجين، وعادة لا يهتم الرجال بالأسعار الباهظة للهدايا، لذا يمكنك تقديم هدية بسيطة يحتاجها زوجك.- إذا كانت الظروف المادية لا تسمح لكما بالاحتفال خارج المنزل، يمكنكما عمل ذلك في البيت، من خلال شراء الزينة المناسبة، مع التركيز على اللون الأحمر الذي تشتهر به الأجواء؛ إذ يمكنك توزيع الورد في أرجاء المكان، مع وضع لافتات صغيرة من أماكن الزينة، وتدوين رسائل الحب عليها.- استمعا إلى الموسيقى الهادئة في هذه الليلة، مع الرقص، سيساعد ذلك على التخلص من الإرهاق والمشاعر السلبية.- احرصا على قول الكلمات الرومانسية، مع استعادة الذكريات التي جمعتكما معا، سيساعد ذلك على تعزيز العلاقة.- لا يمكن أن يمر اليوم دون تحضير عشاء مناسب في المنزل، تحاصره الشموع والورود، لذا احرصي على إعداد الوجبات التي يرغب بها زوجك، وقدمي الحلوى والمشروبات في الأطباق المناسبة للأجواء؛ إذ يفضل أن تكون على شكل قلب.- اختاري مكان مميز في المنزل، واحصلي على جلسة تصوير لترسيخ ذلك في تاريخ الذكريات لكما معا.- يمكنك تجهيز فيلم مفضل لمشاهدته معا، سيضفي المزيد من الأجواء اللطيفة خلال هذه السهرة، بالإضافة إلى إمكانية جعله يوما مختلفا تماما، تخرجون فيه من روتين الحياة؛ إذ يمكنكم التخطيط إلى ممارسة الألعاب الممتعة، سيساعد ذلك على تكوين ذكريات جيدة بينكما.