منوعات

"الوضع المادي صعب"... 7 أفكار للاحتفال بعيد الحب في المنزل

Lebanon 24
07-02-2022 | 04:08
A-
A+
Doc-P-915772-637798298014474896.jpg
Doc-P-915772-637798298014474896.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أيام قليلة ويبدأ العالم بالاحتفال بعيد الحب، إذ يتبادل البعض الورود، وينتشر اللون الأحمر في كل الأرجاء، وتغزو «الدباديب» والهدايا الشوارع، إلا أن بعض المتزوجين لا يستطيعون عمل الاحتفالات الباهظة، وفي الوقت ذاته لا يرغبون أن يمر اليوم في حياتهم دون أثر.

اليك مجموعة من النصائح التي تساعدك على قضاء يوم عيد حب لطيف، دون تكاليف كبيرة، وفقا لموقع «Insider»:

- يلزم ترك أثر لعيد الحب بهدية بسيطة من كلا الزوجين، وعادة لا يهتم الرجال بالأسعار الباهظة للهدايا، لذا يمكنك تقديم هدية بسيطة يحتاجها زوجك.

- إذا كانت الظروف المادية لا تسمح لكما بالاحتفال خارج المنزل، يمكنكما عمل ذلك في البيت، من خلال شراء الزينة المناسبة، مع التركيز على اللون الأحمر الذي تشتهر به الأجواء؛ إذ يمكنك توزيع الورد في أرجاء المكان، مع وضع لافتات صغيرة من أماكن الزينة، وتدوين رسائل الحب عليها.

- استمعا إلى الموسيقى الهادئة في هذه الليلة، مع الرقص، سيساعد ذلك على التخلص من الإرهاق والمشاعر السلبية.

- احرصا على قول الكلمات الرومانسية، مع استعادة الذكريات التي جمعتكما معا، سيساعد ذلك على تعزيز العلاقة.

- لا يمكن أن يمر اليوم دون تحضير عشاء مناسب في المنزل، تحاصره الشموع والورود، لذا احرصي على إعداد الوجبات التي يرغب بها زوجك، وقدمي الحلوى والمشروبات في الأطباق المناسبة للأجواء؛ إذ يفضل أن تكون على شكل قلب.

- اختاري مكان مميز في المنزل، واحصلي على جلسة تصوير لترسيخ ذلك في تاريخ الذكريات لكما معا.

- يمكنك تجهيز فيلم مفضل لمشاهدته معا، سيضفي المزيد من الأجواء اللطيفة خلال هذه السهرة، بالإضافة إلى إمكانية جعله يوما مختلفا تماما، تخرجون فيه من روتين الحياة؛ إذ يمكنكم التخطيط إلى ممارسة الألعاب الممتعة، سيساعد ذلك على تكوين ذكريات جيدة بينكما.
 
(موقع هنّ)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:00 | 2022-02-07
06:23 | 2022-02-07
05:22 | 2022-02-07
05:00 | 2022-02-07
02:46 | 2022-02-07
02:00 | 2022-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website