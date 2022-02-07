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جريمة مروّعة... ذبحت طفلها البالغ 5 أعوام وأصابت ابنتها بطعنات في البطن!

Lebanon 24
07-02-2022 | 05:22
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أقدمت سيدة مريضة نفسيا على ذبح طفلها البالغ من العمر 5 أعوام في محافظة أسيوط المصرية، حسبما أفادت الشرطة.

وذكر مصدر أمني أن السيدة المذكورة قامت أيضا بطعن ابنتها بآلة حادة، ما أدى إلى إصابتها بجروح من الدرجة الخطيرة، مشيرا إلى أن الابنة تبلغ من العمر 4 سنوات.

وقال إن الحادثة وقعت في مدينة أبنوب التابعة لمحافظة أسيوط.

وأشار المصدر إلى ان الشرطة بدأت بإجراء التحقيق فور تلقيها بلاغا من الاهالي بوقوع الحادثة. 

وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي، في حين تقبع الطفلة المصابة في مستشفى أسيوط الجامعي.
المصدر: روسيا اليوم
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