منوعات

اكتشفت مفاجأة غير متوقعة داخل صندوق سيارتها: "أنا إبن البابا"

Lebanon 24
07-02-2022 | 06:23
A-
A+
Doc-P-915820-637798372197320133.jpg
Doc-P-915820-637798372197320133.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طوال 3 أيام متتالية، كانت الكندية بيثاني كوكر، تستخدم سيارتها في قضاء أغراضها، دون أن تدرك وجود شخص آخر داخلها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بيثاني اكتشفت وجود رجل مشرد وعار تماما موجود في صندوق سيارتها دون أن تلحظ ذلك.
 
ووثقت السيدة، التي تعيش في مقاطعة كولومبيا البريطانية، تجربتها ونشرتها على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك".
 
وقالت بيثاني، التي تملك سيارة من نوع "سوبارو" إن الرجل المشرد ظل صامتا أثناء قيادة سيارتها إلى العمل أو التوجه إلى البقالة. 

وسألت السيدة الرجل بعدما كشفت أمره: "لماذا أنت في سيارتي؟ ولماذا أنت عار؟".

وأجابها المشرد إن الأمر مجرد "طقس العبور"، الذي يعني التحول من حالة إلى أخرى مثل تغير الوضع الاجتماعي.

وتساءلت عن كيفية دخوله إلى السيارة، فرد: "أنا ابن البابا".
 
وفي وقت لاحق، حضر رجال الشرطة إلى المكان، عندما كانت ساقا الرجل تتدليان من صندوق السيارة. 
 
وقالت السيدة الكندية إن الرجل حاليا في مصحة نفسية.
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-02-07
12:00 | 2022-02-07
10:00 | 2022-02-07
08:00 | 2022-02-07
07:00 | 2022-02-07
05:22 | 2022-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website