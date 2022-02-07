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منوعات
اكتشفت مفاجأة غير متوقعة داخل صندوق سيارتها: "أنا إبن البابا"
Lebanon 24
07-02-2022
|
06:23
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طوال 3 أيام متتالية، كانت الكندية بيثاني كوكر، تستخدم سيارتها في قضاء أغراضها، دون أن تدرك وجود شخص آخر داخلها.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بيثاني اكتشفت وجود رجل مشرد وعار تماما موجود في صندوق سيارتها دون أن تلحظ ذلك.
ووثقت السيدة، التي تعيش في مقاطعة كولومبيا البريطانية، تجربتها ونشرتها على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك".
وقالت بيثاني، التي تملك سيارة من نوع "سوبارو" إن الرجل المشرد ظل صامتا أثناء قيادة سيارتها إلى العمل أو التوجه إلى البقالة.
وسألت السيدة الرجل بعدما كشفت أمره: "لماذا أنت في سيارتي؟ ولماذا أنت عار؟".
وأجابها المشرد إن الأمر مجرد "طقس العبور"، الذي يعني التحول من حالة إلى أخرى مثل تغير الوضع الاجتماعي.
وتساءلت عن كيفية دخوله إلى السيارة، فرد: "أنا ابن البابا".
وفي وقت لاحق، حضر رجال الشرطة إلى المكان، عندما كانت ساقا الرجل تتدليان من صندوق السيارة.
وقالت السيدة الكندية إن الرجل حاليا في مصحة نفسية.
المصدر:
سكاي نيوز
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