13
o
بيروت
16
o
طرابلس
9
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
مذبحة أثناء مباراة مصر والسنغال... أم تقتل ابنها وتشعل النار في ابنتها
Lebanon 24
07-02-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قتلت أم مصرية ابنها وأصابت ابنتها بحروق شديدة، وحاولت قتل نفسها بعد أن خنقت الطفل وفتحت اسطوانة البوتاغاز وأشعلت النيران بطفلتها ونفسها بمدينة أبنوب، شرق محافظة أسيوط.
وتبين من المعاينة وشهادة شهود العيان من سكان الشارع أن الأب خرج لمشاهدة مباراة مصر والسنغال وعقب عودته في الساعات الأولى من صباح اليوم اكتشف أن الأم وهي مريضة نفسياً قتلت طفلها خنقاً وأشعلت النيران في الطفلة ونفسها.
جرى نقل الأم وابنتها المصابة إلى مستشفى أسيوط الجامعي والتحفظ على جثة الطفل بمستشفى أبنوب المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
المصدر: العربية
الأكثر قراءة
انخفاض جديد.. إليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
انخفاض جديد.. إليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم في السوق الموازية
01:35 | 2022-02-07
07/02/2022 01:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هدوء ما قبل العاصفة: الأمطار لن تغادرنا.. لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد وهذه تفاصيله
Lebanon 24
هدوء ما قبل العاصفة: الأمطار لن تغادرنا.. لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد وهذه تفاصيله
00:31 | 2022-02-07
07/02/2022 12:31:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البنزين سيتغيّر غداً.. إليكم ثمنه المتوقع بالأرقام
Lebanon 24
سعر البنزين سيتغيّر غداً.. إليكم ثمنه المتوقع بالأرقام
14:00 | 2022-02-07
07/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرةُ الألبان والأجبان تنخفض مع الدولار.. كم بلغت؟
Lebanon 24
تسعيرةُ الألبان والأجبان تنخفض مع الدولار.. كم بلغت؟
06:31 | 2022-02-07
07/02/2022 06:31:54
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن سحب الدولار من المصارف.. ماذا طرأ مؤخراً؟
Lebanon 24
معلومة جديدة عن سحب الدولار من المصارف.. ماذا طرأ مؤخراً؟
12:13 | 2022-02-07
07/02/2022 12:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-02-07
فقد أجزاء كبيرة من دماغه بعد ولادته... اليكم كيف أصبح نجما رياضيا
12:00 | 2022-02-07
للموظفين غير المتزوجين... تطبيق خاص في هذه الشركات
10:00 | 2022-02-07
رائحة الجسم... هل أصبح البشر أقل حساسية تجاهها؟
08:00 | 2022-02-07
بعد مأساة الطفل ريان.. نجم كرة قدم شهير يتبرع لعائلة الراحل!
07:00 | 2022-02-07
3 أشياء تعيد لك الشباب بعد سن الـ 40... ما هي؟
06:23 | 2022-02-07
اكتشفت مفاجأة غير متوقعة داخل صندوق سيارتها: "أنا إبن البابا"
فيديو
قادرة على الحركة بسهولة على الثلوج والطرقات شديدة الوعورة... "Pajero" تظهر بنسخ معدّلة أكثر قوة (فيديو)
Lebanon 24
قادرة على الحركة بسهولة على الثلوج والطرقات شديدة الوعورة... "Pajero" تظهر بنسخ معدّلة أكثر قوة (فيديو)
16:00 | 2022-02-07
08/02/2022 01:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هند صبري تتحدث عن عمليات التجميل... هذا ما قالته! (فيديو)
Lebanon 24
هند صبري تتحدث عن عمليات التجميل... هذا ما قالته! (فيديو)
11:00 | 2022-02-07
08/02/2022 01:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
05:00 | 2022-02-05
08/02/2022 01:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact