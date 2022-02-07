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مذبحة أثناء مباراة مصر والسنغال... أم تقتل ابنها وتشعل النار في ابنتها

Lebanon 24
07-02-2022 | 16:00
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قتلت أم مصرية ابنها وأصابت ابنتها بحروق شديدة، وحاولت قتل نفسها بعد أن خنقت الطفل وفتحت اسطوانة البوتاغاز وأشعلت النيران بطفلتها ونفسها بمدينة أبنوب، شرق محافظة أسيوط.

وتبين من المعاينة وشهادة شهود العيان من سكان الشارع أن الأب خرج لمشاهدة مباراة مصر والسنغال وعقب عودته في الساعات الأولى من صباح اليوم اكتشف أن الأم وهي مريضة نفسياً قتلت طفلها خنقاً وأشعلت النيران في الطفلة ونفسها.

جرى نقل الأم وابنتها المصابة إلى مستشفى أسيوط الجامعي والتحفظ على جثة الطفل بمستشفى أبنوب المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
المصدر: العربية
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