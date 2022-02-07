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برجك اليوم

Lebanon 24
07-02-2022 | 23:00
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الحمل
القمر الجديد في برج الدلو يحثك على القيام بتغيير مهم في حياتك الشخصية، ومن المستحسن الاستفادة من هذه الأجواء الجيدة
 
الثور
يوم جديد يلقي الضوء على عمل جماعي تقوم به وتنجح في تنفيذ كل مشاريعك التي خططت لها على مدى سنوات
 
الجوزاء
تتلقى الكثير من الدعوات وقد تلتقي خلالها الشخص المناسب للبدء بعلاقة جديدة وجدية والتفكير في الارتباط والاستقرار
 
السرطان
يجعلك هذا اليوم تركّز على حياتك المهنية، وتضع مخطّطات جديدة وتنفتح أمامك بعض الأبواب، وتعبّر عن رغباتك
 
الاسد
 يدعوك هذا اليوم الى الابتعاد عن الضوء والعمل خلف الستار، وتسوية أمورك بدون ضجيج مهما كانت الاعتبارات
 
 
العذراء
القمر الجديد في برج الدلو يتحدث عن روحانيات وانتماءات عقائدية وفكرية قد تباشر اليوم، وخصوصاً أنك في وضع مريح
 
الميزان
 الرومانسية هي الطريق الأسهل إلى قلب الشريك، فتذلل المصاعب مهما بلغ حجمها وتقربك منه
 
 
العقرب
 التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوّة اليوم قبل الغد، والمرحلة المقبلة قد تكون أفضل إذا أحسنت التصرّف
 
 
 
القوس
طباعك السيئة ومزاجك المتقلب سببهما الضغوط التي تتعرض لها أخيراً
 
 
الجدي
 قد تصاب بأزمة صحية مفاجئة يتسبب بها أحد المحيطين بك وتترك وحيداً
 
 
 
الدلو
 قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجئ، لذا عليك أن تكون مستعداً لكل جديد في هذا الإطار
 
 
الحوت
عليك أن تكون صريحاً مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً، وبناء على ذلك تتخذ القرار المناسب بشأن علاقتك به
 
 
 
 
 
 
المصدر: السومرية
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