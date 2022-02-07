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مواليد 4 أبراج وحلول مفاجئة سعيدة لمشاكل قديمة.. هل أنت من بينهم؟

Lebanon 24
07-02-2022 | 23:41
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مواليد 4 ابراج قد يعرفون مرحلة مقبلة حافلة ببعض الاحداث السعيدة. فقد يتمكنون من التوصل الى الحلول المناسبة لبعض المشاكل التي يواجهونها. كذلك قد تتاح لهم الفرص لأخذ بعض القرارات الجيدة والتي يمكن ان تحدث تغييراً كبيراً ايجابياً في حياتهم. لذا عليهم ان يعرفوا جيداً كيف يستفيدون من تلك الفرص وكيف يحققون التطور والتقدم في شخصياتهم كما في ظروفهم.

 

الحمل

يشعر مولود الحمل حالياً بالغربة عن واقعه. فهو لا يحس بالارتياح تجاه ما يفعله. لكن يبدو ان هذا الواقع قد يتغير قريباً. فقد يطرأ على حياته تغيير غير متوقع. ومن ومن الممكن ان يشمل ظروفه المهنية غالباً. فقد تتاح له فرصة مهمة لم يحلم بها يوماً. لذا من الضروري ان يحسن استثمارها والاستفادة منها. كما عليه ان يقوم بكل خطوة على هذا الصعيد بدقة منعاً لارتكابه اية اخطاء يمكن ان تعطل مسيرته وان تمنعه من التقدم. كما من الممكن ان يلتقي بعض الاشخاص الذين ابتعد عنهم منذ مدة طويلة وهو ما قد يشعره بالفرح.

 

العذراء

يعرف هذا المولود تماماً ما يريده. لذا فهو يحدد اهدافه بشكل دقيق. كما انه يسعى الى تحقيقها من خلال التخطيط الجيد. وهو لا يتصرف بطريقة عشوائية. وفي المرحلة المقبلة من الممكن ان يبدأ بتنفيذ بعض مخططاته المهمة. لذا قد يتمكن من تحقيق بعض طموحاته المؤجلة بفعل الظروف. كذلك قد يتلقى مساعدة من بعض الاشخاص تسمح له بالانتقال من ضفة الى اخرى وبتغيير حياته بطريقة ايجابية.

 

الميزان

يعتبر من ابرز مواليد 4 ابراج يجدون حلولاً مفاجئة لمشاكل قديمة. فمن الممكن ان تتغير حياته الى حد كبير نحو الافضل على مختلف الصعد. وقد يتخلص نهائياً من ظروف نفسية صعبة. كما قد يتمكن من تغيير طريقة تفكيره ما يساعده على جعل شخصيته تتمتع بصفات اضافية جيدة. فقد يصبح اكثر هدوءًا وقادراً على التفكير بطريقة عقلانية. ومن الممكن ان يحقق نقلة نوعية على المستوى المهني والمادي. وهو ما يدخل الفرح الى قلبه وقلب افراد اسرته.

 

الدلو

عانى مولود الدلو في السنوات الاخيرة من ضائقة كبيرة. ورغم انه تلقى المساعدة من المقربين، الا انه لم يشعر يوماً بالارتياح. فهو يحب الاستقلالية ويفضل ان يتمتع بها. الا ان هذا الواقع قد يتغير اخيراً. فقد تفتح امامه الابواب بطريقة غير منتظرة ومفاجئة. وقد يتمكن من الاعتماد على نفسه كما يمكن ان يقوم ببعض المشاريع التي تساعده على سداد ديونه المعنوية او المادية. ومن الممكن ان يقوم بخطوة غير مسبوقة تغير مجرى حياته وحياة اسرته. لذا يعتبر من مواليد 4 ابراج يجدون الحلول المفاجئة السعيدة لمشاكل قديمة.   

المصدر: الجميلة
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