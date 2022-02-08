هتك عرضها أثناء تلقيها منه دروساً خصوصية بمنزلها... والكاميرا وثّقت الحادثة!

قضت محكمة مصرية، بالسجن 6 سنوات، على مدرس لاتهامه بهتك عرض طفلة أثناء تلقيها منه دروس خصوصية بمنزلها بمدينة الغردقة.وتلقت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، بلاغا من والد تلميذة بقيام مدرس اللغة العربية بملامسة أجزاء حساسة من جسد التلميذة وتقبيلها عنوة أثناء تلقيها منه درسا خصوصيا بمنزلها، وأخطرت الطفلة المجني عليها والدتها التي أبلغت والد الطفلة المقيم خارج البلاد بالواقعة، حيث قامت والدة الطفلة المجني عليها بإخفاء كاميرا مراقبة بغرفتها لتتأكد من صدق أقوال الطفلة وأن المتهم ارتكب جريمته، حيث أظهرت تسجيلات الكاميرا ارتكاب المتهم للواقعة.وتمت إحالة البلاغ لنيابة الغردقة الجزئية التي استدعت والدي الطفلة لسماع أقوالهما حيث باشر المستشار محمد يحيي التحقيقات في الواقعة، وأكد الوالدان أن طفلتهما تشكو من قيام المتهم بتقبيلها ووضع يده على صدرها ومناطق حساسة من جسدها وتكرر الفعل عدة مرات من قبل، إلا أن الطفلة خافت من إبلاغ والدتها من قبل. وطالب الوالدان خلال التحقيقات باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتهم.وألقت أجهزة الأمن بالغردقة القبض على المتهم الذي أحالته للنيابة لمواجهته بالبلاغ وأقوال والدي الطفلة، حيث أنكر ارتكاب الواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق والتجديد له.