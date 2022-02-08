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منوعات
جريمة مروّعة... قطع رأس زوجته المراهقة وسار به في الشارع وهو يبتسم
Lebanon 24
08-02-2022
|
07:27
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أثارت جريمة مروعة قطع خلالها زوج رأس زوجته التي لم تتم بعد أعوام المراهقة، وحمله في الشارع أمام المارة جنوب غربي إيران، صدمة وغضبا عارمين لدى السكان خلال اليومين الماضيين.
وقضت مونا حيدري (17 عاما)، الأحد، في جريمة قتل ارتكبها زوجها وشقيقه في مدينة الأهواز، مركز محافظة خوزستان بجنوب غرب البلاد، وفق وكالة "إيسنا".
وأشارت الوكالة إلى أن الزوج حمل الرأس المقطوع لزوجته ومشى به في الشارع.
وأظهر شريط مصوّر تم تداوله على مواقع التواصل، الزوج وهو يسير مع ابتسامة عريضة على وجهه، حاملا رأسا مقطوعا بيده اليسرى، وسكينا في اليمنى.
وأوضحت وكالة "إرنا" الرسمية، الاثنين، أن الشرطة أوقفت الزوج وشقيقه "خلال مداهمة مخبئهما".
ولم توضح وسائل الإعلام دافع الجريمة، لكنها وضعتها في إطار "جرائم الشرف".
المصدر: سكاي نيوز
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